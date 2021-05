Se regroupant autour d'un dénominateur commun, qui n'est autre que, trouver les solutions et voies pour sortir le pays de la crise politique, économique et sociale qu'il traverse, les formations politiques qui ont entamé la campagne électorale pour les élections du 12 juin, confirment leur adhésion au processus constitutionnel et électoral, à travers des discours clairs et ambitieux. Ils ont tous plaidé pour la réussite de ce rendez-vous électoral, comme seule alternative pour redresser la situation du pays

Talaie El Hourriyet: «Les législatives seront la pierre angulaire de la gouvernance»

Le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El Hourriyet, Reda Benouenane, a estimé, jeudi à Alger, que «les législatives du 12 juin prochain seront la pierre angulaire de la primauté de la loi et de la gouvernance démocratique dans le pays si les conditions de leur gestion sont réunies de façon réglementaire. Dans l'optique d'opérer un changement profond, Benouenane a appelé à «réviser les mécanismes d'action de l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue de garantir la mainmise populaire sur l'activité gouvernementale, comme la concrétisation de l'indépendance du pouvoir législatif et son accomplissement du rôle de contrôle».

El Moustakbel: Belaïd appelle à contrecarrer les voix de la division

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a exprimé, jeudi à Bordj Bou Arréridj, son optimisme quant à la réussite des élections législatives, soulignant que «la réussite de la campagne électorale entamée, aujourd'hui, signifie la réussite de l'Algérie, laquelle implique l'édification d'une institution législative constitutionnelle et fondamentale pour la conduite des affaires de l'Etat». Revenant sur les enjeux et les défis qui attendent l'Algérie nouvelle, Belaïd Abdelaziz a tenu à préciser qu' «en dépit des difficultés, nous avons des enfants qui continuent de militer pour que l'Algérie évolue sous les meilleurs auspices. L'Algérie est plus que jamais visée, au nom de la démocratie et des droits de l'homme, d'où l'impératif de contrecarrer les voix qui sèment la division.

El Islah: «Il s'agit de regagner la confiance des citoyens»

Le président du parti El Islah, Filali Ghouini, a mis en avant, jeudi, à partir de Aïn Defla, l'impératif de regagner la confiance des citoyens, soulignant que «la confiance du peuple se gagne à travers les urnes et non pas par le biais des réseaux sociaux. Je ne ferai preuve d'aucune originalité en affirmant que la démocratie à travers le monde est basée sur les élections, une consultation populaire à laquelle ne peuvent se substituer les réseaux sociaux, et à laquelle doit recourir tout candidat en quête de la confiance du peuple» et d'ajouter «l'importance de ce rendez-vous réside dans le fait qu'il intervient dans un contexte marqué par la lutte acharnée contre l'argent sale, notamment lors des joutes électorales».

RND: pour un discours clair et franc

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a tenu à préciser que «le RND va prendre un nouveau départ et vaincra grâce aux efforts déployés, mais aussi parce qu'il s'agit d'un parti organisé et structuré», exhortant ses candidats à «adopter un discours politique clair et franc loin des insultes et des injures et des fausses promesses ayant entraîné une fracture de confiance».

FLN: «Les élections seront un tournant décisif»

Le secrétaire général du parti front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji a qualifié cette échéance de «tournant décisif, et nous nous retrouvons devant une responsabilité historique que nous devons honorer», précisant que son parti «veille à mener à bien les législatives et y participer avec la volonté de gagner. Nous comptons sur la confiance du peuple et la fierté d'appartenir à ce parti novembriste, démocratique et historique», indiquant dans le cadre de son programme l'importance de «l'intégrité territoriale, la souveraineté de la décision nationale, l'identité populaire et le système républicain, tout en s'imprégnant de la démocratie, la justice sociale et la solidarité nationale».