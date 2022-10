Les fortes précipitations des pluies ayant touché la wilaya de Constantine ont provoqué d'importants dégâts. Un homme a été sauvé de justesse par les services de la Protection civile dont le véhicule a été emporté par les eaux et l'inondation enregistrées. La victime retrouvée inconsciente avec des blessures au bras a reçu les premiers soins sur les lieux soit au niveau de Zighoud Youcef avant d'être transportée vers l'hôpital de la même commune. Les mêmes services ne manqueront pas d'intervenir pour évacuer plusieurs citoyens bloqués à l'intérieur de leurs voitures. Les fortes pluies ont causé ailleurs une paralysie totale de la circulation, de nombreux quartiers ont été pris en otage par les inondations alors qu'on enregistre aussi un nombre important de véhicules emportés par les crues. Les vitrines des magasins ont été sérieusement endommagées a-t-on également constaté d'où l'intervention des éléments de la Protection civile ayant mené des opérations d'extraction des eaux de l'intérieur des maisons et des magasins. L'on compte dans le pays 24 zones qui présentent de hauts risques d'inondations qui exigent une intervention prioritaire, selon une étude sur la stratégie nationale de lutte contre les inondations à l'horizon 2030. Réalisée par un consortium de bureaux d'études espagnols et hollandais, sous la direction de la société espagnole Ofiteco, en partenariat avec les ministères des Ressources en eau et de l'Environnement, cette étude révèle l'existence de 689 sites à risques d'inondations, dont 50 à haut risque, parmi lesquels 24 impliquent une intervention prioritaire. Ces derniers sont situés dans des zones au niveau des régions Nord, Est et Sud du pays. L'on note que cette étude ayant nécessité deux années d'investigation et de travail pour un financement de 1,2 million d'euros, «entre dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'eau et d'assainissement (EAU II), lancé en 2011 dans le cadre d'un partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne avec un financement global de 40 millions d'euros dont 10 millions d'euros fournis par l'Algérie et 30 millions d'euros par la partie européenne».