Le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras a ordonné, mercredi, l'ouverture d'une enquête urgente à l'encontre de 17 familles, pour déclarations mensongères, afin de bénéficier des indemnisations, suite aux incendies qui ont touché le 17 août dernier, la wilaya de Souk Ahras, apprend-on de source juridique. Les 17 familles sont suspectées d'avoir fourni des déclarations mensongères afin de pouvoir bénéficier de matériel électroménager et autres produits alimentaires, que les pouvoirs locaux de la wilaya de Souk Ahras, ont commencé à distribuer, nous dit-on. La même source a ajouté que, dès l'achèvement de l'enquête, des mesures de poursuites judiciaires seront entreprises à l'encontre de ces 17 familles prétendues sinistrées de la mechta de ‘'Boubar'', la cité de la station ‘'Sirine'' et Ibn Rochd dans la ville de Souk Ahras. Ces familles opportunistes ont saisi l'occasion pour se faire passer pour des victimes des feux de forêts afin de bénéficier des aides qui ont convergé des quatre coins du pays, en solidarité avec les vrais sinistrés. Mais une question se pose avec acuitté: comment ces familles ont-elles pu bénéficier de ces aides?

Surtout que le processus s'est effectué sur la base du recensement des victimes au lendemain du drame?! C'est ce que l'enquête judiciaire va mettre à nu. En attendant, il est utile de souligner que, cet opportunisme pourrait ne pas être spécifique à la wilaya de Souk Ahras. Car, selon certaines informations, des agissements identiques auraient été enregistrés dans la wilaya d'El Tarf. Cette wilaya qui, au moment où ces habitants pansent dans la douleur leurs blessures, des opportunistes se seraient également fait passer pour des victimes des incendies, pour bénéficier des indemnisations de l'État. Selon nos sources, des éleveurs de la commune de Righia ont bénéficié de têtes de bétail alors que la commune n'a pas été affectée par les incendies. «Le feu n'a même pas touché le village et ses alentours», a soufflé un habitant de cette commune qui a préféré s'exprimer sous le sceau de l'anonymat, par peur de représailles.

Notre source a fait savoir que les éleveurs qui ont bénéficié de plusieurs têtes de bétail, n'avaient que de maigres vaches. «Ils ont prétendu que leurs bêtes ont péri aux limites de la ville d'El Kala.

Or, tous les éleveurs conduisent leurs bétails et cheptels respectifs dans la zone sud, dans les pâturages de la commune de Righia», a précisé notre source. Cette dernière a rappelé les inondations de 2012 dans la wilaya d'El Tarf, où certains éleveurs opportunistes avaient prétendu avoir perdu leur bétail «leur indemnisation est passée comme une lettre à la poste!». En attendant que les aides et les indemnisations aillent à leurs vrais ayants droit, on rappelle que les incendies qui ont ravagé plusieurs régions de l'Est du pays, ont laissé derrière eux un lourd bilan de victimes. Le plus désastreux concerne,notamment les wilayas d'El Tarf et de Souk Ahras. Une dure épreuve qui a laissé derrière elle, des plaies et un profond deuil pour les familles et proches des victimes à Souk Ahras où, on dénombre pas moins de 10 victimes dont cinq d'une même famille et 38 morts à El Tarf et 173 blessés, dont certains sont encore hospitalisés.