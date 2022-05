Le directeur des transports de la wilaya d'Oran, Tahar Hakas, a révélé que ses services oeuvrent à mettre en place de nouvelles lignes de transport rapides, avec le moins d'arrêts. Une initiative en prévision des Jeux méditerranéens qu'abritera la wilaya d'Oran. Il a ajouté que ses services étudient toutes les possibilités afin que le prix du billet soit acceptable et accessible aux citoyens. «Le prix moyen pour un transport en bus et en taxi ne devrait pas dépasser 100 dinars», a-t-il indiqué, expliquant que cette éventualité permettra aux «Oranais et visiteurs de la ville d'Oran de se déplacer confortablement et d'atteindre rapidement les structures sportives et les installations abritant les compétitions des JM 22». La majeure partie des infrastructures est implantée dans les villes d'Oran, Bir El Djir, Arzew, Aïn El Türck, Es-Senia, et Sig dans la wilaya de Mascara. Les services de la direction des transports accélèrent la cadence dans le cadre des essais de ces nouvelles innovations, visant, outre le raccordement des villes sportives, la mise en place d'un réseau de transport ne devant souffrir d'aucune faille compte tenu de l'importance de l'événement, tant cet événement doit refléter la meilleure image du pays. Aussi, les mêmes services comptent mettre en service ces nouvelles lignes avant le rendez-vous méditerranéen d'autant que la saison estivale s'annonce prometteuse compte tenu de l'amélioration des conditions sanitaires et de la reprise de l'activité commerciale. «Une forte affluence de visiteurs et de touristes est attendue», a-t-on indiqué. Aussi, le directeur des transports a expliqué que la mise en service de ces lignes se veut une réponse aux doléances citoyennes. «Cette initiative sera maintenue et généralisée au- delà de l'événement sportif», a-t-on expliqué. Il est vrai que «prendre le bus à partir du centre-ville constitue un véritable casse-tète compte tenu de certains comportements fâcheux de certains chauffeurs et des receveurs», a-t-on déploré, soulignant que «le secteur connaît une véritable révolution». Par ailleurs, la nouvelle innovation en la matière sera, tel que prévu, généralisée vers l'ensemble des autres régions. Elle contribuera à réduire le chaos sévissant dan le secteur, à le réguler et à éliminer les embouteillages dus au grand nombre de bus circulant sur les mêmes lignes et au problème de leur emboîtement. En plus de toutes ces annonces, la même source a fait état de la «formation de nombreux chauffeurs à même de donner aux visiteurs l'image qui sied à Oran, en particulier, et à l'Algérie en général», a-t-on expliqué.