Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a affirmé, aujourd'hui à Alger, que « de nouveaux joueurs rejoindront les Verts lors de la prochaine date de la Fédération internationale de football (Fifa) ». « Beaucoup de rumeurs circulent dans la presse nationale par rapport à la présence des joueurs comme Aouar, Adli et Aït-Nouri, mais les choses évolueront lors des prochaines dates Fifa, en attendant de régler les procédures liées au changement de la nationalité administrative de ces joueurs », a déclaré Belmadi lors d'une conférence de presse animée au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger). En prévision des deux joutes amicales contre respectivement la Guinée et le Nigeria, les 23 et 27 septembre à 20h00, au stade Miloud-Hadefi d'Oran, le sélectionneur national a retenu 24 joueurs. La liste a été marquée par le retour attendu de l'attaquant de l'OGC Nice (France), Andy Delort qui avait auparavant décidé de marquer une pause avec les Verts en octobre 2021, ainsi que l'attaquant du Manchester City, Riyad Mahrez, absent lors des deux dernières rencontres des éliminatoires de la CAN-2023 pour blessure. « D'autres entraves administratives peuvent bloquer la démarche des joueurs qui ont décidé de rejoindre l'équipe nationale, notamment le changement du passeport administratif, une procédure qui se fait conjointement avec la Fédération algérienne de football (FAF). On verra plus clair lors des prochaines dates Fifa », a-t-il expliqué. Répondant à une question des journalistes concernant une éventuelle convocation des joueurs comme Houssem Aouar de l'Olympique Lyonnais (France) et Yacine Adli du Milan AC (Italie), le premier responsable de la barre technique a apporté toutes les explications par rapport à la situation des ces deux joueurs.« A mon avis et sur la base de ce que j'ai lu dans la presse sportive algérienne, aucun journaliste n'a jamais cherché à avoir une information juste et fiable auprès de ces deux joueurs. Ce serait bien de les contacter et avoir leur avis à eux-mêmes », a précisé Belmadi. Et d'ajouter : « Ce sont des joueurs de qualité. On est persuadé qu’ils auraient un impact comme les Feghouli, Mahrez. Vous saurez s'ils ont été approchés ou plus qu'approchés par le sélectionneur, et vous saurez surtout s'ils ont envie de rejoindre les Verts. Je les ai contactés depuis le jour où j'ai mis mes pieds en équipe nationale ».