Alors que l'année scolaire 2021-2022 n'est pas encore clôturée, l'on songe d'ores et déjà à la prochaine saison, 2022-2023. C'est ce qu'a laissé entendre le wali d'Oran, Saïd Sayoud, annonçant l'ouverture de trois collèges, trois primaires et secondaires, dans le pôle urbain de Oued Tlélat, tout en s'interrogeant sur les raisons de l'inexploitation auparavant de ces établissements scolaires étant donné qu'ils ont été réceptionnés à la fin des travaux et la remise des clés au maître d'oeuvre, la direction de l'éducation d'Oran. De plus, le fait de fermer ces établissements en raison, a-t-on expliqué, du peu d'élèves, a provoqué une forte et grande pression dans d'autres établissements à telle enseigne que l'on a recensé, 45 élèves entassés dans chacune des classes de tous les cycles, primaires, moyen t secondaire. Le nouveau bloc d'habitat d'Oued Tlélat a connu, ces dernières années, une expansion urbaine massive, d'où la nécessité de mettre en place les moyens nécessaires pour les enfants scolarisés. Il s'agit proprement dit de trois collèges et trois primaires et collèges, devant venir à bout de l'encombrement que connaissent les écoles avoisinantes. D'ailleurs, le wali d'Oran s'est demandé sur le fait de dépenser une somme égale à 190 milliards de centimes entre l'année 2019 et 2022 consacrée à la réalisation de ces établissements pour les laisser fermés et inexploités pendant que d'autres établissements subissent le calvaire de la surpopulation. Sur le champ, Saïd Sayoud a également ordonné la mise à disposition du transport scolaire pour la prochaine entrée, pour les élèves résidant dans le reste des quartiers de Oued Tlélat et ceux souhaitant s'inscrire dans les nouveaux établissements à proximité de la zone urbaine afin de faciliter le processus d'orientation et une participation qui permet l'équilibre et l'allégement de la pression et de la surpopulation que connaissent aujourd'hui toutes les institutions éducatives de la commune.