Des graves révélations devraient être faites par l'ex-caporal de 32 ans, Mohamed Benhalima. En effet, les chaînes de télévisions nationales, publiques et privées, devraient diffuser, ce soir, de nouveaux aveux de l’ex-militaire extradé d’Espagne au mois de mars dernier. Faisant partie d’un mouvement classé terroristes, Benhalima va dévoiler les plans machiavéliques de Rachad et consorts pour déstabiliser le pays. Des confessions qui donnent froid dans le dos, prouvant encore une fois que les menaces qui pèsent contre l’Algérie sont bel et bien réelles. Le rendez-vous est donc donné, ce soir, pour découvrir le vrai visage de Rachad et ses acolytes…