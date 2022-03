«Le prix du pain est réglementé et des mesures strictes seront prises à l'encontre des contrevenants» a averti, dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani, tout en mettant en garde contre la hausse des prix du pain. Pour étayer ses propos, Ahmed Mokrani a révélé que les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ont effectué dernièrement 7964 interventions ayant donné lieu à 658 infractions. Le pain est une ligne rouge. Une mise en garde contre les boulangers qui sont montés, ces derniers temps, au créneau pour revendiquer l'augmentation du prix de la baguette de pain à 15 dinars au lieu de 10 dinars. Une initiative «justifiée» par la hausse des prix de tous les intrants qui interviennent dans la préparation du pain (la levure, la main-d'oeuvre, l'électricité, le gaz...).

Afin de tenter une stabilisation des prix du pain et de calmer la grogne, le ministère du Commerce vient d'annoncer des nouvelles mesures incitatives pour les boulangers, indique Ahmed Mokrani. Des mesures visant à préserver leur marge bénéficiaire et la stabilité des prix du pain. Parmi ces mesures, le locuteur rappellera la récente décision du président de la République d'annuler les impôts sur les chiffres d'affaires et de ne maintenir que l'impôt sur le bénéfice. À partir de la fin du mois de mars en cours, les boulangers seront soumis à un impôt de 5% sur leurs bénéfices et non pas sur leur chiffre d'affaires. Cette décision sera officialisée dans la prochaine loi de finances complémentaire (LFC), a indiqué le chef de l'Etat lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale. À cet égard, une réunion avec les services du ministère des Finances est programmée, incessamment, pour examiner l'application du nouveau régime d'imposition. Il sera également question de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur certains intrants (levure et améliorants). Par ailleurs, Ahmed Mokrani a révélé que d'autres mesures ont été examinées dans le cadre des réunions de coordination regroupant les représentants des secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, des finances, de l'intérieur, des ressources en eau et des associations professionnelles des boulangers, en vue de prendre en charge les préoccupations de cette catégorie. Ces réunions se sont soldées par plusieurs autres «acquis» dont la réduction des charges de consommation de l'électricité au profit des boulangers, en leur permettant de bénéficier de la tarification N°53 par l'utilisation de compteurs portant deux index, a fait savoir le même responsable. Cette mesure sera un important soutien financier pour les boulangers à même de maintenir la stabilité du prix du pain. En outre, les boulangers ont été intégrés dans le système de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés. Une mesure leur permettant de bénéficier des autorisations d'importation des équipements d'occasion (en bon état de marche). Des recommandations appelées à être appliquées «progressivement» conformément à un calendrier fixé en concertation avec toutes les parties concernées.