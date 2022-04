Défiant les consignes des services concernés, quant à la vente de «viande hachée» dûment préparée, nombreux sont les bouchers sur la place qui s'adonnent en toute «quiétude» à l'écoulement de la viande hachée ainsi proposée. En effet, en dépit des instructions maintes fois édictées, émanant de la direction de la concurrence et des prix (DCP) de la wilaya d'Alger, (comme celles des autres wilayas), les bouchers de la capitale et d'autres lieux continuent à défier les autorités concernées en proposant (et en vendant, hélas!) de la viande hachée en l'absence du contrôle visuel du client de l'opération de hachage laquelle devrait se faire à sa demande et sur le champ. Les contrôleurs ont-ils oublié cette facette de tromperie, s'interroge-t-on légitimement? En dépit du renforcement des équipes de contrôle et la multiplicité de leurs actions en cette période de Ramadhan, les bouchers, comme dit plus haut, continuent au vu et su de tout le monde, d'écouler cette marchandise que l'on ne peut qualifier que de «douteuse» puisque insoumise à une quelconque vérification ni de la part du client (le dindon de la farce) ni de celle «espérée» d'un agent de contrôle en la matière. Pour ce qui est justement des services de contrôles, notamment ceux de la capitale de l'Ouest, Oran, les contrôles sont effectués tous les jours de la semaine, y compris durant les week-ends, généralement jours de repos. Les équipes de la DCP effectuent désormais des contrôles même après les heures de travail, car c'est le moment choisi par de nombreux bouchers pour écouler la viande hachée «tout-venant» et même des abats, souvent impropres à la consommation.

Une «virée» rapide au carrefour commercial de Ben Omar (Kouba - Alger), où sont nichés nombre de commerces sous les arcades, nous fait constater que la viande hachée est disponible à tous les étals en quantité désirée. Pour y remédier, il faut que les services de la DCP soient plus vigilants pour appliquer strictement et sans ménagement aucun, les directives et lois relatives à la santé du citoyen et à sa...poche.