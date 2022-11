La visite du président cubain en Algérie a certainement une portée économique pour les deux pays. Alger et La Havane ont d'ailleurs convenu d'une série de décisions, à même de renforcer des liens d'affaires en matière d'investissements croisés. Dans le médicament et plus particulièrement dans les vaccins, l'Algérie a certainement beaucoup à apprendre de l'expertise cubaine. De même qu'en matière de diversification économique, les deux pays ont intérêt à approfondir le processus déjà engagé, chacun dans son propre pays, mais également en association, histoire de renforcer la complémentarité entre les deux économies. La visite de 150 investisseurs algériens à La Havane soutenus par la volonté politique d'Alger est un signal clair d'une détermination commune à donner à Cuba les moyens de son développement, à travers la création de richesses et de postes d'emploi.

Cette dimension économique, mise en évidence, certainement à dessein, par le président Tebboune, traduit la nécessaire évolution des relations entre les deux pays. Ainsi, le coup de pouce d'Alger sur l'énergie électrique et l'effacement des intérêts de la dette ne reposent pas sur une vision d'entraide conjoncturelle. En d'autres termes, l'Algérie ne vient pas au secours de Cuba, mais entend poser les bases d'un partenariat futur qui enrichit les deux pays. Cette nouvelle approche donne à la coopération sud-sud toute sa pertinence et confirme, si besoin, que l'Algérie a sérieusement évolué dans sa pratique diplomatique. Mais concernant Cuba précisément, le partenariat repose sur un socle politique très solide. Et pour cause, Alger et La Havane représentent les rares régimes issus de révolutions que l'impérialisme mondial n'a pas réussi à «domestiquer». Les deux pays ont accompagné les indépendances de nombreux pays africains. Ils ont marqué de leur empreinte toute la période des années 60 où la «révolution» avait du sens et le combat débouché sur des victoires. La libération de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, les succès populaires, parfois au sein même des sociétés occidentales, dont la jeunesse était séduite par le discours révolutionnaire et les affrontements idéologiques au sein des organisations internationales mettaient en vedette les dirigeants des deux pays, Fidel Castro et Houari Boumediene.

Une époque, aujourd'hui, révolue, notamment avec l'effondrement du bloc communiste et la mondialisation imposée au pas de charge par les Etats-Unis d'Amérique. L'Algérie comme Cuba en ont beaucoup souffert, mais Cuba, soumise à un terrible embargo, s'est vu, quelque peu mise au banc de la communauté internationale. Cependant la solidarité de l'Algérie était restée intacte. D'ailleurs, à sa sortie de la guerre contre le terrorisme et la conjoncture pétrolière favorable aidant, Alger, au même titre que d'autres pays, à l'image de la Chine et la Russie, a exprimé concrètement son soutien. Il reste que l'aide apportée n'a pas suffi à Cuba pour retrouver une santé économique, en raison de l'embargo américain. C'est donc fort de ce passif militant et révolutionnaire que l'Algérie et Cuba auront à édifier un nouveau partenariat gagnant-gagnant. En cela, l'Algérie a déjà identifié ce qu'elle attend de Cuba, à savoir un transfert d'expertise en matière d'industrie pharmaceutique et plus particulièrement la production de vaccins, et se propose d'accompagner la communauté d'affaires cubaine dans le développement et la diversification de son économie. Le deal est profitable aux deux pays. Il leur reste à démontrer qu'une émergence économique est possible dans des régimes à la fibre sociale très développée. Plus de 60 ans après, l'établissement des relations diplomatiques, Alger et La Havane ont, aujourd'hui, l'opportunité et les moyens de donner tout son sens à l'idéal révolutionnaire.