C'est enfin la délivrance pour des milliers de familles des quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Après l'opération de relogement des sinistrés, qui se poursuit toujours, voilà qu'arrive l'attribution des logements sociaux aux demandeurs en attente depuis des années. Ces derniers jours, des opérations de tirage au sort pour la désignation des logements ont eu lieu dans deux importantes communes de la wilaya. Le tirage au sort des citoyens bénéficiant de la quote-part de 306 logements locatifs publics de la commune de Tazmalt a eu lieu au niveau du complexe sportif de la localité. Le processus de tirage au sort a été supervisé par le chef de daïra de Tazmalt en présence d'un huissier de justice, des responsables du bureau de l'office de promotion de la gestion immobilière de la wilaya de Béjaia dans une ambiance de joie et de satisfaction après des années d'attente. La même joie a été partagée avec les demandeurs de la commune côtière de Souk El-Tenine sur le littoral est de la wilaya. La joie des bénéficiaires était palpable avant même l'opération du tirage au sort, qui a été effectuée au profit de 206 bénéficiaires de logements locatifs publics de la commune de Souk El. Le responsable de la daïra de Souk El-Tenine, le maire de la localité et le responsable de l'Office de promotion et de gestion Immobilière de Béjaïa ont supervisé cette opération en présence d'un huissier de justice au niveau de la maison des jeunes de la commune de Souk El Tenine. Dans cette localité, l'attribution des logements sociaux a toujours suscité la colère et la déception des demandeurs non retenus sur la liste affichée. Les mécontents avaient à maintes reprises réagi en fermant la RN 09 au niveau de l'intersection de Souk El-Tenine débouchant sur la RN 43, soit vers Jijel et la wilaya de Sétif, paralysant totalement le trafic routier à l'est de la wilaya. Il en est de même pour la liste des prébénéficiaires des 375 logements sociaux de Tazmalt, qui avait été également contestée. La révision s'est soldée par une attribution des plus justes d'où cette récente acceptation.

Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Aucune protestation ou demande d'annulation n'a été enregistrée. Pendant ce temps, l'opération relogement des sinistrés de la commune de Béjaïa, a débuté depuis quelques mois et se poursuit toujours. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés et mis à la disposition des familles pour le transport de leurs biens vers les nouvelles habitations que les pouvoirs publics leur ont attribuées, il y a quelques semaines lors d'une opération de tirage au sort à la Maison de la culture de Béjaïa.Les familles du bidonville de derrière la grosupement de la gendarmerie ont quitté leurs taudis. Les familles chargent leurs meubles à bord de camions réquisitionnés à cet effet, en présence des autorités locales et des services de sécurité. Apres les habitants de la rue Medjahed et l'escalier du Rempart. Une opération intervenant après celle des 20 familles sinistrées des vieux quartiers de la ville de Béjaïa, notamment ceux des écoles Larbi-Tebessi, Tamindjout, Oued Achallal, entre autres, l'opération s'est poursuivie. Il reste encore les recasés de Saket pour en finir avec cette opération qui non seulement libérera du foncier, mais également mettra à l'abri du besoin de nombreux habitants ayant souffert de la précarité. Ces familles sont, désormais, toutes relogées au niveau du grand pôle urbain d'Ighzer Ouzzarif dans la commune de Oued Ghir. Relogement des familles sinistrées par-ci et attribution aux demandeurs dans différentes communes de la wilaya par-là, la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale s'annonce dans la joie pour les milliers de familles qui ont longtemps attendu ce gîte autrement plus confortable.