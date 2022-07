Elles étaient des milliers, les familles qui ont reçu les clés de leurs logements, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Des cérémonies, qui ont débuté depuis quelques jours se poursuivaient toujours hier, à la veille de cette date historique, à travers les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Des familles qui passent ainsi leurs premières nuits sous leur toit, après une longue attente. Lors des cérémonies, la joie était totale.

Il ne pouvait en être autrement d'ailleurs. Rien que dimanche dernier, près de 1 926 familles ont, en effet, reçu les clés, lors d'une cérémonie abritée par le Théâtre régional Kateb-Yacine situé dans la ville des Genêts. Les familles bénéficiaires ont reçu les clés des mains du wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi et du président de l'Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klalèche.

À rappeler à ce sujet que la distribution se poursuivra aujourd'hui. Toujours au chapitre des logements, la livraison des clés a également concerné quelque 3 526 unités. Il est à noter que l'ambiance était festive. Les familles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie de posséder enfin une maison propre à elles.

Toutefois, la célébration de ce 60ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse n'a pas concerné uniquement et seulement les logements. Bien plus encore, quelque 875 attestations d'intégration ont été remises à des jeunes qui travaillent dans le cadre du pré-emploi.

La cérémonie, qui s'est déroulée au niveau du Théâtre régional Kateb-Yacine a ainsi été l'occasion pour les responsables de la wilaya de rassurer ces jeunes sur la poursuite des opérations de régularisation de leurs postes d'emploi. Les festivités ont également touché d'autres catégories de la population.

À cette occasion justement, les enfants scolarisés des communes d'Aït Yahia Moussa, dans la daïra de Draâ El Mizan, les communes de Bounouh, à Boghni, Aït Ziki et Idjer ont bénéficié de bus scolaires qui seront mis à leur disposition à partir de la prochaine rentrée scolaire. Il est à noter que la majeure partie des villages composant ces circonscriptions administratives sont classées zones d'ombre.

Il est à rappeler, à cet effet, que la visite effectuée au mois de mars dernier, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a été l'occasion d'annoncer cette vaste opération de livraison de logements, à l'occasion de la fête de l'indépendance.

Ce dernier avait, à l'occasion, pressé les entreprises réalisatrices et les responsables concernés de maintenir la cadence très haut, afin de pouvoir livrer toutes les unités prévues.

Ainsi, ce 60ème anniversaire, en plus de traduire une portée symbolique, est l'occasion de semer la joie au sein des familles algériennes qui ont toutes connues les affres de la guerre. Aujourd'hui, ces familles méritent bien de vivre dans la dignité. Une dignité recouvrée grâce au sacrifice d'un million et demi-million de martyrs.