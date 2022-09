Le royaume marocain se distingue par une caractéristique qui fait de lui un pays agissant en dehors les conventions et les standards reconnus dans la charte des Nations unies.

La production de la drogue et la promotion du tourisme sexuel en général et la pédophilie en particulier, font de cette monarchie un espace de toutes les atteintes aux droits de l'homme et aux règles régissant les relations internationales. Le Makhzen est renommé quant à son approvisionnement de l'Europe en cannabis. Des organisations d'envergure internationale dans la lutte contre les stupéfiants, à l'image de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (Oics) a alerté, à travers ses rapports, l'ONU.«En plus du trafic de cannabis, dont le royaume est le principal fournisseur de l'Europe, le Maroc est devenu un lieu de transit névralgique pour le trafic de cocaïne provenant de l'Amérique du Sud et acheminée par les bateaux de pêche des généraux, qui commandent l'armée marocaine, stationnés au Sahara occidental», affirme l'Oics.

Le Maroc est considéré comme le premier producteur de résine de cannabis dans le monde. C'est dire que le Makhzen ne se soucie pas outre mesure des appels des organisations régionales et internationales au danger que constitue le Maroc, en recourant à la production excessive de stupéfiants.

L'Organe international de contrôle des stupéfiants a déclaré, sur la base des enquêtes entamées par les siens, que «lorsque l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale étaient auparavant les principales zones de transit pour le trafic de cocaïne, la sous-région de l'Afrique du Nord a représenté 69% de l'ensemble de la cocaïne saisie dans le continent».

Le site maroccomail a indiqué que «le gouvernement marocain accueille à bras ouverts toute source susceptible de renflouer les caisses de l'État», et d'ajouter qu'«en dépit des nombreux rapports qui épinglent le Maroc sur la question du trafic de drogue, il est improbable que Rabat fasse un effort en vue de combattre ces trafics illégaux, en raison de la conjoncture économique difficile traversée par le pays», atteste le site cité ci-dessus. Le Maroc excelle dans le tourisme sexuel pour se donner l'image d'un pays qui attire les touristes. Cette fausse réalité cache des dérives et des situations dramatiques qui affectent les enfants marocains livrés aux pédophiles venant essentiellement de l'Europe. Plusieurs scandales on éclaté en plein jour et ont fait l'événement mondial, en choquant les esprits et en montrant la véritable nature hideuse du régime marocain du Makhzen.

Le phénomène du tourisme sexuel et de la pédophilie est légion, à telle enseigne que les médias européens relaient ce genre de situations en déclarant que «le Maroc est en passe de devenir une des destinations favorites des pédophiles français et européens. Les conditions sont idéales pour eux: pas de chikungunya, aucun risque de tsunami, les enfants sont à portée de main (deux heures d'avion), ils ne leur coûtent pas cher». (sic).

C'est cette réalité qui frappe de plein fouet le Maroc dont une majorité de la population essaient tant bien que mal de dénoncer ce statu quo, mais sont bastonnés et réprimés.