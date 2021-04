Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, la brigade des stupéfiants relevant de la police judiciaire de Béjaïa est intervenue dans une opération avec au bout l'arrestation d'un gang de quatre personnes, connu sous le nom de Lalas.

Ce gang est spécialisé dans la commercialisation et l'écoulement de la drogue dans la ville de Béjaïa et sa banlieue. Une somme d'argent estimée à 6879000 Da et un kilogramme de kif traité sont le résultat de cette opération qui fait suite aux informations parvenues aux services de police faisant état d'un réseau criminel, spécialisé dans le trafic de drogue, qui activait dans tous les quartiers de la ville de Béjaïa et de ses environs.

Arrêté à son domicile, l'un des suspects, connu sous le nom de Nonor, se servait de son domicile pour cacher une quantité considérable de drogue (kif traité).

La police y a découvert huit plaques pour un poids total de 818,4 g, un outil servant à la coupe de la drogue, une lame avec des effets de coupe et une somme d'argent estimée à 26000 DA provenant de la vente de la drogue et une autre quantité de comprimés hallucinogènes de type Ketel. La police a mis la main également sur du plastique transparent, un ruban adhésif utilisé dans le conditionnement des médicaments, un outil de coupe de drogue et une somme d'argent estimée à 24000 DA.

En perquisitionnant au domicile d'un troisième suspect, les policiers ont saisi des petits morceaux de drogue, des comprimés d'hallucinogène de type Burqabalin et une somme importante d'argent estimée à

6829000 DZD, provenant du produit du trafic de drogue. Après l'enquête, un dossier pénal a été conctitué contre les suspects.

Ils sont poursuivis pour constitution d'un gang spécialisé dans le trafic de drogue, la possession de drogues, l'achat pour la revente, illégalement, de drogue, la dissimulation, la commercialisation dans un réseau criminel organisé après leur présentation devant le parquet de Béjaïa, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt.

Par ailleurs, une tentative de cambriolage du bureau de poste de Nacéria, au coeur de la ville de Béjaïa a été déjouée, hier, par les mêmes services de police.

Un jeune a versé dans la facilité en pénétrant dans les locaux dans une tentative de s'emparer des sacs de billets à peine déposés. Les cris des employés du bureau ont alerté les voisins poussant le cambrioleur à prendre la fuite sans le butin.

Il a été arrêté un peu plus loin par les services de sécurité.