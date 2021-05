Les structures de santé de proximité sont à la base de la prise en charge des soins, des consultations et de la prévention médicale, et sont d'un apport très important aux hôpitaux en matière de prise en charge de qualité des différentes pathologies, a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, en marge de sa visite du chantier de réhabilitation et d'aménagement d'une structure de santé de proximité au chef-lieu de daïra de Kenadza (18 km au sud de Béchar). Cette structure, dont les travaux de réhabilitation et d'aménagement ont coûté plus de 42 millions DA, sera inaugurée officiellement le 5 juillet prochain, dans le but de renforcer les infrastructures du secteur dans cette collectivité, a signalé, pour sa part, le wali de Béchar, Mohamed Belkateb. «Nous prévoyons l'inscription en 2022 d'un hôpital de 60 lits pour cette localité, afin de répondre aux préoccupations et doléances des habitants de cette collectivité et pour renforcer la couverture sanitaire de la wilaya», a-t-il ajouté. L'Etablissement de santé de proximité de Kenadza sera doté d'un plateau technique ouvert aux professionnels de la santé (urgences médicochirurgicales, imagerie, laboratoire d'analyses médicales), en plus d'une maternité pour la prise en charge de la santé Mère-Enfant, ont fait savoir des responsables locaux du secteur de la santé. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a achevé vendredi matin sa visite de travail de deux jours dans les wilayas de Béchar et Béni-Abbès, par une visite aussi du ksar et de la zaouïa de Kenadza, inscrits au registre du patrimoine culturel national.