En plein dans son rôle d'entreprise économique et citoyenne, la Sonelgaz a participé activement à la préparation de la rentrée scolaire. En effet, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, et dans le but d'améliorer les conditions d'enseignement au niveau des établissements scolaires de la wilaya et afin d'assurer un bon accueil aux élèves, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi-Ouzou a mobilisé tous ses moyens humains et matériels afin d'achever les opérations de réalisation des travaux de raccordement des établissements scolaires en énergie électrique et gazière.

Dans un communiqué rendu public à la veille de la rentrée, la Sonelgaz de Tizi-Ouzou a fait savoir que les établissements scolaires qui devaient accueillir pour la première fois les élèves sont tous raccordés et prêts à abriter une année scolaire dans les meilleures conditions autant pour les enseignants que pour les élèves. Des efforts, précise la Sonelgaz, qui ont nécessité la mobilisation d'une importante enveloppe financière. Le raccordement de ces écoles a, en effet, nécessité une enveloppe financière estimée à 625millions de centimes.

Le communiqué de la Sonelgaz révèle que cinq établissements ont été raccordés en énergie au niveau de nombreuses localités telles que le Pôle d'excellence, Oued Falli, Beni Douala, Azeffoun et Boghni. Cette opération permettra à coup sûr l'amélioration des conditions d'enseignement dans ces régions, explique la société qui n'a ménagé aucun effort pour parvenir à ses objectifs. Dans son communiqué, la Sonelgaz assure de sa disponibilité à accompagner l'année scolaire par tous les moyens et surtout à poursuivre ses efforts pour l'amélioration des conditions d'exercice des enseignants et des élèves. Des élèves qui bénéficient de l'énergie électrique et du gaz pour le chauffage. Toutefois, afin de faire profiter les enfants de ces améliorations, les services concernés au niveau des communes sont appelés à jouer pleinement leur rôle. Durant les années scolaires précédentes, on a connu des écoles restées sans chauffage malgré la disponibilité du gaz. Des pannes qui mettent longtemps avant d'être réparées outre le matériel vieillissant que les écoles utilisent toujours faute de moyens financiers au niveau des APC pour le renouvellement.Enfin, notons qu'en plus des moyens de chauffage, les écoles seront dotées cette année de moyens de transport scolaire. Une enveloppe financière a été mobilisée pour assurer l'acquisition des véhicules et la location d'autres pour permettre aux enfants de passer une année agréable. Des élèves qui n'auront désormais plus à débourser des sommes d'argent pour rejoindre les écoles via le transport privé de voyageurs.