Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme tracé par le président de la République et en application des instructions du président-directeur général de la Sonelgaz, relatives à la contribution et la réalisation des programmes de développement, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou poursuit son travail aux côtés des opérateurs économiques de la wilaya. La société s'est engagée à accompagner les investisseurs à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, en répondant rapidement à toutes leurs demandes de raccordement en énergie. Aussi, ces efforts consentis par la direction de distribution de Tizi Ouzou en matière de concrétisation des différents projets de raccordement en ces deux énergies ont permis le raccordement de 44 investisseurs en électricité et en gaz, 29 investisseurs ont été raccordés en électricité, 15 ont été raccordés en gaz nature, et trois ont été raccordés en gaz et électricité. Dans son communiqué, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou a tenu à rassurer qu'elle veille à accompagner tous les projets en matière de raccordement en énergie électrique et gazière afin de contribuer à la promotion du développement industriel du pays. Toutefois, ces efforts se heurtent à des difficultés énormes sur le terrain, notamment en ce qui concerne la sécurité des équipements et des lignes. Sur ce chapitre, la direction de la distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou fait état d'agressions subies quotidiennement sur ces ouvrages électriques et gaziers. Chiffrés, ces agressions sont au nombre, précise le communiqué de la société, de 183 cas d'agressions sur le réseau de distribution de l'électricité et de gaz, dont 69 cas d'agressions sur le réseau de distribution d'électricité (aérien et souterrain). En fait, ces agressions, explique-t-on, affectent négativement la qualité et la continuité de service qui provoque de nombreux désagréments aux abonnés, ainsi que des pertes pour l'entreprise comprenant notamment la quantité d'énergie non distribuée et les coûts de réparation de ces défauts causés par ces agressions sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz. Ces agressions d'ouvrages peuvent présenter aussi des conséquences graves pour les populations, les biens et l'environnement.Une situation qui interpelle justement les pouvoirs publics pour être plus regardants sur les travaux des entreprises qui causent du tort à la société. Un chapitre qui semble,en effet, retenir l'attention ces derniers temps.