Des centaines d'exploitations agricoles sont désormais raccordées au réseau électrique à l'échelle du territoire national, notamment dans les territoire à fort potentiel agricole, mais également dans les zones d'ombre et autres localités reculées qui bénéficient par ricochet de cette massive opération d'électrification. Celle-ci est décidée par les plus hautes autorités de l'Etat, pour soulager les agriculteurs et couvrir leurs charges. L'opération a en outre pour vocation de leur permettre d'exploiter leurs parcelles agricoles dans de meilleures conditions, en disposant, de la sorte, des moyens nécessaires pour relancer un nouveau cycle de production. En effet, ces derniers jours, et dans différentes régions du pays, l'on enregistre un raccordement massif des terres agricoles au réseau électrique. Ainsi, et à titre d'exemple, la ville des Ziban, Biskra, voit le raccordement de 60 exploitations agricoles au réseau électrique.

À l'issue de cette opération le wali de Biskra a expliqué que le raccordement des exploitations agricoles à l'électricité constitue «un soutien aux agriculteurs pour poursuivre le développement des périmètres agricoles qui connaissent une extension afin d'améliorer la production, ainsi que la réduction des charges qui pèsent sur l'agriculteur, en particulier dans l'exploitation des forages destinés à l'irrigation agricole». L'exemple est à multiplier sur d'autres wilayas du vaste territoire national, notamment Mostaganem, où, le raccordement de 233 exploitations agricoles au réseau d'énergie électrique est en cours. A la faveur de ces raccordements au réseau électrique, des autorisations de forage de puits sont également accordées au agriculteurs.

Rappelons qu'en mars dernier, Sonelgaz avait annoncé qu'elle avait entamé le raccordement des exploitations agricoles à l'énergie électrique (haute et basse tensions), sans obliger les services agricoles à prépayer les redevances de raccordement (à compter du 15 mars 2022). Sonelgaz avait précisé qu'elle avait donné des instructions aux directions de distribution de l'électricité et du gaz à travers le territoire national, pour «différer le paiement du coût de raccordement, et entamer la mise en service de tous les raccordements réalisés au profit des exploitations agricoles, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et ceux réclamés par les services des directions de l'agriculture». Dans tous les cas, cette initiative d'envergure vise à concrétiser le programme tracé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour raccorder les exploitations agricoles à l'électricité. Elle obéit surtout aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour répondre aux besoins des agriculteurs, les accompagner et leur permettre d'améliorer leurs productions agricoles. Elle traduit en fait la reconnaissance du chef de l'Etat aux agriculteurs. Le Président Abdelmadjid Tebboune était le premier à saluer les agriculteurs qui ont permis d'alimenter le marché algérien en denrées suffisantes et à des prix raisonnables, au plus fort de la crise sanitaire. «En dépit de la crise sanitaire mondiale et de la chute des cours de l'or noir, l'Algérie n'est pas à genoux. Nous pouvons encore tenir et l'impact de la crise n'est pas létal», assurait le président de la République Abdelmadjid Tebboune durant l'été 2020, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la Conférence nationale sur la relance socio-économique. Les recettes générées par l'agriculture étaient alors de 25 milliards de dollars, alors que les recettes générées par les hydrocarbures n'étaient que de 23 milliards de dollars.