À l'issue de la visite en Algérie du Premier ministre italien, Mario Draghi, les deux parties ont examiné le projet d'exportation de l'électricité vers l'Italie, affirment des sources. En effet, l'Algérie projette de réaliser un câble électrique sous-marin de 270 km entre Annaba et la Sicile. Le câble sous-marin sera réalisé en parallèle avec le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie (Sicile) via la Tunisie, connu sous le nom de gazoduc Transmed-Enrico Mattei. En somme, une réponse aux multiples appels de l'Italie en vue d'assurer, notamment une continuité d'approvisionnement suffisante en électricité. Un projet qui devrait être confié au Groupe Sonelgaz qui envisageait de produire 22 000 MW d'électricité verte, à partir des ressources renouvelables, d'ici 2023.

À cet égard, les deux parties se sont mises d'accord pour entamer, dans les plus brefs délais, la réalisation de ce projet devant connecter les deux rives de la Méditerranée. Dans sa déclaration, Mario Draghi a soutenu que «les pays du sud de l'Europe peuvent ainsi former, avec ceux du nord de l'Afrique, un hub d'électricité produite à partir du gaz, ainsi que de sources renouvelables».

Une entente algéro-italienne ayant tout pour aller au-delà des hydrocarbures. Outre ce projet, l'Algérie et l'Italie ont signé plusieurs accords dont celui de l'approvisionnement en gaz. En effet, le premier accord concerne la livraison de gaz par l'Algérie à l'Italie. Il a été signé, côté algérien, par le P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hekkar, et côté italien par le P-DG du Groupe ENI, Claudio Descalzi.

Cet accord permet d'accélérer le développement des projets de production de gaz naturel, en conjuguant les efforts des deux sociétés, et d'augmenter les volumes de gaz exportés en utilisant les capacités disponibles du gazoduc Enrico Mattei (Transmed). De ce fait, dans les prochains mois, le gazoduc devrait voir son débit augmenté de façon à fonctionner à plein régime. L'objectif est de porter progressivement les livraisons algériennes de gaz à 30 milliards de m3 (contre 21 actuellement), soit une augmentation de 9 milliards de m3 - une hausse correspondant au tiers environ des actuelles livraisons de gaz russe. En pratique, une hausse de 3 milliards serait possible dès 2022, le reste étant attendu dans le courant de l'année 2023.

Cet accord permet aussi aux deux sociétés de «fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel, en ligne avec les conditions du marché, pour l'exercice 2022-2023 conformément aux clauses contractuelles de révision des prix», indique un communiqué de Sonatrach qui souligne la «forte collaboration entre les deux sociétés aussi bien dans les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures que dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'hydrogène, les biocarburants, le captage, le stockage et l'utilisation du CO2». Une coopération historique. Selon certaines informations médiatiques, ENI négocierait le rachat d'actifs de la major britannique BP dans deux grands projets gaziers du pays, pendant qu'en retour Sonatrach discuterait de la reprise d'actifs du groupe italien en Russie.

Quant au second accord, il s'agit d'une déclaration commune d'intentions visant à renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, signée, côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et côté italien, par le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio. Des échanges appelés à se poursuivre dans les mois qui viennent. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, doit se rendre à Rome fin mai, alors qu'un sommet entre les deux gouvernements est programmé à Alger pour les 18 et 19 juillet. L'écueil des investissements est à surmonter afin que la relation gazière et pétrolière atteigne - et maintienne - les ambitions affichées.