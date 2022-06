Les producteurs algériens de produits électroniques et électroménagers sont, dans leur majorité, présents à la Foire internationale d'Alger FIA qui se déroule à la Safex (Société algérienne des foires et exportations) dans sa 53eme édition. Les acteurs de la filière électronique rencontrés à l'occasion de cette manifestation économique et commerciale, déclarent vouloir prendre le pouls du marché en allant à la rencontre des citoyens, à l'occasion de ce Salon international. En effet, ces opérateurs économiques tentent de retrouver leurs marques après une longue absence imposée par la crise sanitaire, notamment. «Nous passons d'une situation difficile à une situation compliquée», confie un cadre d'une enseigne d'électronique. Ce dernier déplore la surtaxation des terminaux mobiles à l'importation. Des taxes particulièrement alourdies par les 60% de droit additionnel provisoire de sauvegarde à l'importation, soit les fameux Daps. «Vendre un smartphone à 400000 DA est tout simplement indécent et nous ne pouvons nous soumettre à cet exercice», poursuit notre interlocuteur. De fait, les stands donnent un fidèle aperçu de la tendance sur le marché de l'électronique national. Le portable, déjà de par la surface d'exposition qui lui est dédiée, recule devant les produits électroménagers comme les téléviseurs ou les produits blancs. Les producteurs mettent en avant leurs nouvelles gammes de téléviseurs, car présentant un rapport qualité-prix raisonnable et d'une offre qui réponde aux capacités de toutes les bourses. Tous reconnaissent néanmoins que les prix des différents produits, fussent-ils ceux appartenant à la gamme des produits bruns, ont connu une importante hausse. «Les intrants que nous achetons à l'international pour notre propre production ont augmenté de 200%, cette hausse se répercute inévitablement sur les prix de vente de nos produits», déplore un autre cadre d'une marque bien connue sur le marché. Il se félicite néanmoins, des performances réalisées en matière d'export, et qui se traduisent par un chiffre d'affaires en millions de dollars. Une société algérienne spécialisée dans l'industrie électronique, a, d'ailleurs, dès 2021, annoncé l'objectif de réaliser 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'exportation, notamment vers l'Europe à l'horizon 2024. La concrétisation de pareil projet représentera, monnayant quelques facilités accordées par l'Etat, un gain qui se compte en centaines de millions de dollars à l'économie nationale, avait-on rappelé. Aussi, la 53eme FIA voit la participation de plus de 700 entreprises représentant 20 pays. En plus des entreprises étrangères, 530 exposants algériens participent à l'événement, dont 147 entreprises publiques et 383 privées.