Décidés à récupérer l'argent volé et à rendre justice au peuple qui a été pillé de ses richesses, les autorités qui mènent une longue guerre de procédures contre la «Issaba», ont gagné, mercredi dernier, une nouvelle bataille. El Wafi Fouad El Bachir Ould Abbès, le fils de l'ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a été arrêté au Venezuela. L'homme de 52 ans était traqué par la justice depuis sa fuite en 2019. Il avait réussi à fuir le territoire national après avoir accusé réception de convocations des services de sûreté. Il sera tout de même poursuivi dans deux affaires de corruption, l'une avec son père Djamel, pour la dilapidation de l'argent du ministère de la Solidarité, nationale et une seconde liée à la «vente» des places aux législatives 2017 dans laquelle ont également été inculpés son frère Skandar Ould Abbès et l'ex-député Bahaeddine Tliba. Pour l'argent du ministère de la Solidarité nationale qui finissait son périple dans la villa Mahrez, entre ses mains, le fils aîné El Wafi Ould Abbès, a été condamné par contumace à 10 ans de prison ferme. Le tribunal de Sidi M'hamed avait également condamné El Wafi à 20 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent, obtention de privilèges indus et violation de la réglementation dans le transfert d'argent, dans la seconde affaire. La confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre a été prononcée lors des deux verdicts. Après une cabale de plus de 2 ans donc, El Wafi vient d'être arrêté à l'aéroport international Simon Bolivar de Caracas, dans la capitale venézuélienne. Selon le média El Carabobeño, des fonctionnaires d'Interpol Maiquetía du bureau de l'aéroport international ont réussi à appréhender le fils d'Ould Abbès qui s'était doté d'une fausse identité. El Wafi était inscrit sous le faux nom de Blanco Elwafi Fouad. Après une recherche approfondie à travers le Système international, l'identité réelle a été obtenue et les fonctionnaires d'Interpol ont pu confirmer qu'El Wafi faisait l'objet d'une notification classée «rouge» depuis le 15 janvier 2020. Il était recherché par l'Algérie pour, notamment blanchiment d'argent. Il y a lieu de rappeler que dans la famille Ould Abbès, en plus de l'ex-ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès, condamné à 8 ans de prison ferme pour des faits de corruption, deux de ses fils ont également été écroués pour des faits similaires. Le troisième, El Wafi sera également bientôt extradé et jugé. Ce qu'il y a lieu de relever est qu'El Wafi sera le premier d'une longue liste des personnes qui seront extradées. Mercredi dernier et lors d'une conférence-bilan, le procureur général du pôle pénal économique et financier avait précisé que 21 mandats d'arrêt internationaux ont été publiés sur la base d'avis de recherche internationaux lancés par Interpol. Il avait également annoncé l'établissement de 53 commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires, notamment de la Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie, ou encore le Luxembourg et le Panama. Il s'agit là des procédures lancées dans le but de récupérer l'argent illégalement transféré vers l'étranger, mais aussi les biens acquis par la Issaba. Cependant, récupérer ces sommes astronomiques s'annonce difficile, de l'aveu même du procureur général. Mais malgré les difficultés, la justice algérienne, qui a enclenché depuis l'année 2019 plusieurs procès contre des figures de l'ancien régime, continue ses efforts pour atteindre son objectif. À commencer par l'extradition de tous ceux qui ont pris la fuite dont, à titre d'exemple, l'ex-ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, Chakib Khelil, Abdelmoumène Ould Kaddour, l'ex-général Belkecir... El Wafi sera le premier, à qui le tour?