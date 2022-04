Grand soulagement pour les titulaires des contrats pré-emploi dans le secteur de l'Education nationale. Leur situation sera régularisée et avant la fin de l'année 2022. C'est le chef de l'Etat qui l'a décidé. Présidant, avant-hier, la réunion du Conseil des ministres, Tebboune a ordonné l'intégration de l'ensemble des titulaires des contrats pré-emploi dans le secteur de l'éducation. La mesure est salvatrice pour des milliers d'universitaires vivant dans la précarité en dépit de leur expérience professionnelle dans l'enseignement dépassant parfois les dix années. Ils accomplissent un immense travail au sein de l'Education nationale, ils forment des générations et comme récompense ils touchent des salaires dérisoires implorant Dieu, à chaque rentrée scolaire, de voir leur contrat renouvelé. Ce n'est pas la seule mesure prise dans le secteur de l'éducation, lors du même Conseil des ministres présidé par le président de la République. Il a d'abord salué les efforts consentis dans le domaine de l'écriture en braille, notamment le livre religieux. Ensuite, il a chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour développer l'Office national des publications scolaires (Onps), étant un outil important pour la promotion de l'impression et de l'édition en braille. Aussi, a-t-il recommandé de s'orienter immédiatement vers la promotion de l'impression en braille pour assister la catégorie des non-voyants. Le plus intéressant est le fait que cette mesure ne concerne pas les non-voyants recensés sur le territoire national, mais également à l'échelle arabe et africaine, voire internationale. Une mesure humanitaire hautement saluée aussi bien par les concernés que par les organisations de la société civile. De même qu'il a instruit le gouvernement de créer une imprimerie nationale depuis l'Office national des publications scolaires (Onps), jetant ainsi les bases de l'impression des livres en braille dans les domaines de la religion, les sciences, les mathématiques, la physique et la littérature pour répondre aux exigences tant nationales, qu'internationales. Enfin, il a recommandé le lancement de l'opération d'impression en braille du Saint Coran, des hadiths et du Muwatta de l'Imam Malek. Et cerise sur le getau, le président Tebboune a exigé l'adoption du principe de la gratuité des livres en braille dans toutes les spécialités.