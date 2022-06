Le coup d'envoi du premier examen de l'année scolaire 20121/2022 a été donné, hier, à l'instar de l'ensemble du pays. En l'absence du directeur de l'éducation de la wilaya, ce sont les chefs de service et l'ensemble des cadres de l'institution qui se sont engagés corps et âme pour la réussite de cet examen comme l'attestent les échos qui nous sont parvenus des différents centres d'examen où l'accès est interdit à toute personne étrangère au secteur. Même les journalistes qui avaient l'habitude d'assister au moins à l'ouverture des plis n'étaient pas de la partie. 14 135 candidats, dont 543 libres, se sont inscrits à cet examen qui clôt le cycle moyen de l'enseignement général. Parmi eux, on note 7503 filles et 6088 garçons, dont 122 détenus et deux candidates hospitalisées pour lesquelles un centre a été spécialement créé au niveau du Centre hospitalo-universitaire Khellil Amrane. Ce qui porte le nombre de centres à 63 réquisitionnés à travers tout le territoire des 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa. 4129 enseignants, cadres et travailleurs ont été réquisitionnés pour encadrer ces candidates et candidats durant toute la durée des épreuves.

L'examen de brevet d'enseignement moyen (BEM) qui se tient depuis hier et pour une durée de trois jours, a connu un climat général plutôt serein, aussi bien du côté des candidats que des encadreurs. Aux abords de quelques centres d'examen du chef-lieu, que nous avons visités, hier matin, nous avons relevé une ambiance bon enfant et sur certains visages de candidats un stress difficilement dissimulé. Dans tous les cas de figure, l'ambiance était loin de ressembler à celle de l'année passée marquée par des mesures draconiennes liées à la crise sanitaire.

La Covid-19 n'est plus qu'un souvenir. C'est déjà ça de moins.

Devant les centres d'examen, les candidates et les candidats tentaient de s'imprégner de l'ambiance du moment en essayant implicitement de baisser la tension du stress avec des échanges plein de rires. Vêtus de leurs habits flambant neuf, ils s'impatientaient devant le portail des centres.

À 7 h 30, la première sonnerie invitait les candidats et les candidates à accéder dans la cour. Devant les panneaux d'affichage, on découvre sa salle d'examen. Bref, le rituel habituel. Dans cette première épreuve de l'examen du BEM, les candidats traitaient leur sujet de langue arabe. Il y a lieu de noter que les candidats et les encadreurs sont pris en charge en matière de transport et de restauration et ce durant les trois jours que durera l'examen.

Les chefs de centre, les surveillants et le personnel du centre se retrouvent après les épreuves de la matinée dans les cantines des écoles primaires pour le déjeuner.

Hier, seul 135 candidats n'ont pas répondu à l'appel, soit moins de 1% d'absentéisme, selon une source de la direction de l'éducation de la wilaya

