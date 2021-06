«L'opération se déroule dans de bonnes conditions». C'est ce qu'a indiqué le président du centre de vote Bendraoua Abdelkader, dans la commune d'Es Senia, localité située dans le sud-ouest de la wilaya d'Oran. Tels que prévu, les 2 425 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l'heure fixée soit 8h de la matinée d'hier, et ce dans un climat serein et sans aucun grabuge à signaler, hormis quelques petites défaillances techniques enregistrées dans la daïra d'Oran. Il s'agit singulièrement de l'indisponibilité, dans les premières heures du vote, des bulletins de vote dans plusieurs bureaux. «Effectivement. il s'agit d'un problème de comptage que nous avons relevé et réglé aussitôt signalé dans la daïra, sachant que celle-ci compte prés de 500 000 électeurs, soit prés de 50% des votants sont domiciliés dans le chef-lieu de la daira d'Oran, la ville», a expliqué un membre de l'Anie d'Oran, soulignant que «l'erreur est, loin de tout autre calcul, humaine». Et d'ajouter que «47 millions de bulletins de vote ont été imprimés». En d'autres termes, «l'éventuelle pénurie de ces bulletins n'est pas posée», a rassuré le même responsable. Et ce n'est pas tout. Un cadre de la formation politique Jil jadid, fera savoir que «nous avons constaté l'absence de bulletins de vote des listes 2,11,18,19 et 22 dans le centre de vote de l'Ecole mixte En Nour de l'avenue Benboulaïd, ex-Protin. La même source a ajouté que «le chef dudit centre a décidé de la poursuite des élections tout en s'opposant catégoriquement à la fermeture des bureaux de vote», faisant savoir qu'il aura «fallu attendre prés de 3 heures pour régler ce fait remarqué par plusieurs candidats». «L'Anie est certes venue à bout de cette problématique, mais elle a pris du temps», a déploré la même source expliquant que «cette situation peut faire perdre des voix, notamment à notre liste». Le même problème a été relevé dans les centres de vote des Planteurs et d'Eckmühl. Sur un autre registre, les premiers électeurs, ont afflué hyper timidement dans le début de la matinée d'hier. Le sondage matinal fait état de moins de 5% d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. C'est du moins l'ambiance générale qui était de visu perceptible un peu partout dans l'ensemble des centres de vote répartis dans l'ensemble de la wilaya, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines, à l'image de la ville d'Oran et ses alentours immédiats. Ce fait n'est pas nouveau dans les annales de tous les rendez-vous électoraux organisés durant toutes les décennies précédentes. Tout compte fait, les votants s'agglutinent, de manière plus ou moins relative, quelques heures avant la clôture de l'opération du scrutin. C'est l'image à relever indubitablement dans le centre de vote Tripoli, dans le centre-ville, ou encore dans le centre Ben Badis, tout comme dans plusieurs autres parsemés dans le chef-lieu, à Bir El Djir, Es Senia, Sidi Chahmi etc.