«Savoir, travail et perspectives» tel est le slogan sous lequel la «Garde Républicaine-GR» (Harass el Djemhouria) a entamé, hier, un cycle de trois jours (21/22/23 mars) de travaux au Commandement de leur unité de Bordj El Kiffan (Alger). Cette première journée a été ponctuée par trois sessions et plusieurs ateliers aussi intéressants les uns que les autres. Sept buts ont été fixés au début de ces travaux inaugurés par le général d'Armée, Ayad Tahar. S'ensuivit la projection d'un documentaire retraçant les différentes participations de la GR aux manifestations nationales ainsi que les exercices équins de cette glorieuse institution dont les prouesses épiques remontent aux valeureux et intrépides combattants-cavaliers algériens qui ont fait face avec bravoure aux soldats conquérants français au XIXème siècle au temps de l'Émir Abdelkader et Cheikh Bouââmama dont des scènes filmées ont été projetées. Le côté équin de cette institution a occupé une place prépondérante dans les discours des différents intervenants. Certains se sont étalés sur l'élevage équin qui fait la fierté de la GR. Ils ont tour à tour présenté «l'utilité» des compétitions sportives équestres, la préparation et la stratégie de ces compétitions et la préparation physique et mentale des cavaliers... «Un champion, disent-ils, équivaut à 1/% d'inspiration et 99% de transpiration». Il faut savoir que lors des débats qui s'en- suivirent, des questions concises et pertinentes ont animé les débats pilotés, notamment par le docteur. Redha Belala, enseignant-chercheur à l'université de Blida. Il est à signaler que les conférences étaient d'ordre scientifique, à caractère pointu et plutôt destinées aux initiés en la matière. La création du premier noyau de la Garde républicaine à Sidi Mabrouk (Constantine) et son développement remontent aux premiers jours de l'indépendance (1963), transféré ensuite à El Eulma puis à Bordj El Kiffan(Alger). C'est entre 1969 et 1972, que furent créées des unités de garde issues de trois compagnies d'intervention de la Gendarmerie nationale et la création des formations d'escorte et parade et une compagnie de présentation avec armes. Le thème d'une intervention intéressante a concerné la «Congélation de la semence équine et la reproduction» qui a connu un essor remarquable ces derniers temps.