Après l'annonce de la reprise des cours dans les trois paliers de l'Éducation nationale, reprise d'ailleurs attendue, vu la décrue enregistrée, ces derniers jours, de la pandémie de Covid-19. Les établissements de la wilaya de Bouira étaient, hier, au rendez-vous de la «nouvelle» rentrée.

Les instructions de la direction de l'éducation ont été observées à la lettre dans la quasi-totalité des écoles, notamment celles du primaire, où la propagation du variant de Covid-19 avait été enregistrée de manière assez massive. Il fallait, bien entendu, faire avec la conscience de tous les personnels confondus desdits établissements. L'enjeu était de rompre la chaîne de contamination du maudit virus. Ainsi de vastes opérations de désinfection et nettoyage des locaux pédagogiques avaient précédé cette reprise des cours. Si pour les paliers du moyen et secondaire, ces opérations sont à la charge de la direction de l'éducation, pour les écoles primaires, elles relèvent plutôt des collectivités locales. Là, il y a lieu de signaler également la participation remarquable des parents d'élèves à la gestion de cette période exceptionnelle. De passage par quelques écoles, ce matin au niveau du chef- lieu de la wilaya, il nous a été donné de constater que le protocole sanitaire en vigueur est, on peut dire correctement appliqué, pourvu que cela durera encore plus longtemps. En effet, les élèves arrivaient avec des masques de protection. Au portail des établissements, il est à noter la disponibilité du gel hydro-alcoolique et aussi des agents qui veillent à ce que la distanciation physique entre les élèves soit respectée. En revanche, malgré l'implication de plusieurs acteurs pour que la reprise se déroule le plus prudemment possible, un souci demeure cependant, c'est le transport scolaire. En effet, il est pratiquement impossible d'éviter le regroupement et les bousculades des élèves, à cause du manque de transport scolaire. Ce qui rend difficile le respect des mesures préventives en vigueur. À rappeler que les élèves et les enseignants sont informés ce jour, du calendrier des devoirs, compositions et congés, arrêté par le ministère de tutelle. On y remarque, outre les recommandations en rapport avec l'application du protocole sanitaire, la prise en charge psychologique si nécessaire des apprenants et le report des dates des différents examens (devoirs et compositions). Enfin et s' agissant de la vaccination au niveau du secteur de l'éducation de Bouira, quoique le taux des 50% ne soit pas encore atteint, l'académie de Bouira et la direction de la santé n'ont pas arrêté les compagnes de vaccination, que ce soit au niveau des UDS ou encore au niveau de tous les centres de santé à travers le territoire de la wilaya.