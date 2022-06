La tension et le stress étaient visibles sur les visages des candidats qui se sont présentés ce dimanche matin, aux centres d'examen accueillant l'épreuve tant redoutée, mais porteuse d'espoir aussi bien pour les candidats que pour leurs parents, qui y entrevoient la perspective d'une carrière estudiantine, pour les premiers, et professionnelle comblée, pour les seconds. Cette année, ils sont plus de 13.000 candidats, dont 8511 scolarisés et 5239 candidats libres dans les établissements d'enseignement secondaire publics et privés, à postuler pour le fameux sésame, répartis sur 58 centres d'examen à travers toute la wilaya d'Annaba. Le coup d'envoi officiel a été donné comme le veut la tradition, par le wali d'Annaba. À cette occasion, la direction de l'éducation a mis en place un dispositif renforcé afin que les candidats soient dans les meilleures conditions possibles, notamment pour ce qui a trait au protocole sanitaire, à la restauration et à l'accompagnement psychologique. De leur côté, les services de sécurité ont procédé à la sécurisation des centres et à l'escorte des véhicules transportant les sujets. Les patrouilles pédestres et motorisées ont été multipliées, en plus des points de contrôle fixes à proximité des lieux d'examen afin d'assurer la fluidité. Des mesures qui, a priori ont accentué un tant soit peu l'anxiété des candidats au bac. Au fur et à mesure que le temps passe, les nerfs se détendent laissant la place aux interrogations sur les éventuels sujets qui pourraient être proposés à l'examen.8 heures tapantes, c'est le calme plat dans tous les centres d'examens. Le début des épreuves ne laisse plus le temps aux bobards. Chaque élève doit donner le meilleur de lui-même en ce premier jour. Dehors, les parents, la peur au ventre, attendent. Au bout d'une heure et demie, les premiers candidats, ayant remis leurs intercalaires aux surveillants, sortent des salles d'examens avec des yeux pétillants et un grand sourire. Signe d'une satisfaction qui a dissipé la peur et surtout l'appréhension des sujets de la langue arabe. ‘'Dieu merci'', nous dit-on. «Les sujets étaient tellement faciles qu'on a eu tout le temps de lire et relire», a lancé une candidate du lycée Pierre et Marie Curie (Annaba). De l'avis des candidats, la première journée était plutôt encourageante. «Le bac est un examen comme un autre», a estimé la majorité des candidats. Avec beaucoup d'appréhension, la première journée de l'examen a été entamée dans un climat empreint d'espoir et de sérénité.