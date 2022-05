Les ouvrages traitant du développement personnel ont fait leur apparition en Algérie vers la fin des années 1990 et début 2000. Soit au moment, où, le phénomène dit de la «Psychologie positive» battait son plein aux Etats- Unis à tel point qu'il devenait un véritable business. Le marché du développement personnel était estimé à 9,9 milliards de dollars en 2016, à travers coaching, séminaires, ateliers, etc. Rien qu'aux Etats-Unis, ils sont plus de 5000 conférenciers motivateurs en activité.

Quelques privilégiés ont pu acquérir, dès les années 1980, de précieux documents traitant de la communication, de l'art de parler en public et autres techniques subtiles du self made man et de l'homme d'action en général. À cette époque déjà, la formule «Dormez moins, vivez plus» révélait par exemple aux intéressés les secrets qu'utilisaient les pilotes de l'armée de l'air américaine pour ne dormir que «quelques minutes» par jour.

Pensez et devenez riche, de Napoléon Hill. Les onze lois de la réussite et l'éveil de votre puissance intérieure, d'Anthony Robbins et autres livres traitant des différents aspects du développement personnel, connaissent un franc succès auprès des lecteurs et lectrices algérien(ne)s que l'aventure intérieure tente. Toute une bibliographie existe dans les trois langues, à savoir le français, l'arabe et l'anglais et offre aux passionnés de cette littérature du bonheur et de la quête de soi les outils qui leur permettent de tirer le meilleur d'eux- mêmes, de croire en leurs forces, de passer à l'action, de persévérer, et réfléchir à ce qu'ils sont pour identifier leurs schémas de fonctionnement.

Les inconditionnels du sujet ont d'ailleurs fait le plein de livres à l'occasion du 25e Salon international du livre d'Alger (Sila) qui a proposé au public pas moins de 300 000 ouvrages, lors de cette édition exceptionnelle qui a marqué le retour du salon après une absence de 2 ans, imposée par la pandémie de coronavirus.

En fait, les ouvrages traitant du développement personnel ont fait leur apparition en Algérie vers la fin des années 1990 et début 2000. Soit au moment, où, le phénomène dit de la «Psychologie positive» battait son plein aux Etats- Unis à tel point qu'il devenait un véritable business. Le marché du développement personnel était estimé à 9,9 milliards de dollars en 2016, à travers coaching, séminaires, ateliers, etc. Rien qu'aux Etats-Unis, ils sont plus de 5000 conférenciers motivateurs en activité.

C'est l'Égyptien Ibrahim Al-Faqi, un expert en développement humain et en programmation neuro-linguistique, qui a le plus dupliqué la mode du coaching personnel dans le Monde arabe, et par ricochet en Algérie, où, ses publications atteignaient et atteignent encore un nombre appréciable d'initiés. El Faqi était P-DG du Canadian Trading Center for Human Development et le fondateur d'Ibrahim Elfiky International Enterprise.

Par la suite, c'est le petit écran qui finit par servir de média aux professionnels de la motivation, et des talk shows. Bien que véhiculant un discours religieux, Amr Khaled, le célèbre prédicateur musulman égyptien, était de la trempe de ceux- là. Il est l'un des plus célèbres et populaires télé-prédicateurs du Monde arabe.

En 2006, le New York Times l'avait élu comme le «télé-évangéliste» musulman le plus célèbre et le plus influent du monde. Il finit par devenir la vedette numéro un des Algériens qui l'ont découvert sur les chaînes de télévision satellitaires arabes. Maîtrisant l'écran et sachant parler devant la caméra, son discours prônant une pratique religieuse allant au-delà de la prière et de la zakat, et un engagement pour le bien de la Oumma, séduisait un public algérien à majorité féminine.

Plus récemment, le docteur Ahmed Emara, psychologue égyptien très connu dans le monde du développement personnel a donné une conférence d'une durée de quatre heures à Ben Aknoun, à Alger. L'assistance était nombreuse, ce qui témoigne du succès vivace du concept de développement personnel dans le pays.

Notons toutefois que quelques privilégiés ont pu acquérir, dès les années 1980, de précieux documents traitant de la communication, de l'art de parler en public et autres techniques subtiles du self made man et de l'homme d'action en général. À cette époque déjà, la formule «Dormez moins, vivez plus», révélait par exemple aux intéressés les secrets qu'utilisaient les pilotes de l'armée de l'air américaine pour ne dormir que «quelques minutes» par jour.

Au fil des années, le développement personnel a fini par rassembler de nombreux adeptes dans le monde et en Algérie. Les livres sur le développement personnel se multiplient dans les rayons et proposent beaucoup de méthodes et de conseils pour se sentir bien et être heureux. Dans les librairies des grandes villes algériennes, le lecteur a l'embarras du choix, tellement les vitrines regorgent de nouveautés et de titres variés. L'incontournable du moment est Miracle Morning de Hal Elrod. «Offrez-vous un supplément de vie!» Lit-on en couverture. Hal Elrod est conférencier en développement personnel et marathonien. Après un grave accident, il trouve la force de revenir à la vie en créant le Miracle Morning, une méthode révolutionnaire proposant de s'offrir enfin un supplément de vie rien que pour soi. Annonce l'éditeur en préambule, ce qui ne peut que titiller la curiosité du lecteur et le pousser à acheter, pour un peu plus de 1000 dinars «ce succès international, paru aux Éditions First en 2016. Mieux, au fil des pages le lecteur s'ouvre de nouveaux horizons d'autant que l'auteur lui propose de rejoindre la communauté en ligne des fans de Miracle Morning; «une communauté des plus positives, inspirantes, solidaires et responsables qu'il m'ait été donné de voir». Se lever plus tôt pour s'offrir un supplément de vie...C'est partant de ce principe et de la «découverte qui a changé la vie de l'auteur ainsi que celle de milliers de lecteurs», que l'aventure commence.

Le lecteur algérien peut, désormais, communiquer via les réseaux sociaux et les adresses électroniques et devenir membre de la communauté Miracle Morning sur facebook. Il peut ensuite entrer en contact avec des personnes de même sensibilité qui pratiquent déjà la méthode et qui le soutiendront et accéléreront sa réussite. Fatiha écrit: «Bonjour à tous. Heureuse de faire partie de la communauté the Miracle Morning Community...». Son post est à lire parmi de nombreux autres parvenant des quatre coins de la planète, comme celui de Susan: «Salut! Je suis Susan de Floride» ou encore «Salut, je suis Mauro d'Italie»...

Toutefois, l'univers du développement personnel fait parfois l'objet de confusion auprès des jeunes diplômés. Ils sont en effet nombreux à croire, à tort, que les centres de développement personnel qui ont pignon sur rue en Algérie, peuvent leur ouvrir les portes de l'emploi. Dans ce secteur rentable, comme dans tous les autres d'ailleurs, l'escroquerie peut être au rendez- vous. Il n'est pas rare de trouver dans ce créneau des apprentis sorciers qui s'improvisent coach, profitant d'un certain vide juridique dont pâtit ce type de service. Une formation de quelques jours seulement peut coûter en moyenne 80 000 DA et ne concerne en rien, dans la majorité des cas, les spécialités professionnels.

Le vaste domaine du développement personnel reste, toutefois, l'apanage de personnes engagées et passionnées et surtout animées par la volonté de bien faire.

S.T., enseignante universitaire et chercheure, exhibe plusieurs diplômes qui ont sanctionné des formations parallèles en développement personnel, dispensées généralement dans les pays du Mena Maghreb (Moyen-Orient, comme la Jordanie ou le Maroc. Elle justifie ces formations par leur utilité dans le métier qui est le sien: l'enseignement, H.M.S. est pour sa part engagée corps et âme dans son projet «Lotus amour sacré»; la philosophie de celui- ci s'articule autour de l'amour.

Selon notre interlocutrice, les problèmes liés à l'amour peuvent lever des voiles sur bien des parcours personnels. «Toutes les problématiques ont pour origine un problème lié à l'amour.» Explique H.M.S. qui estime qu'il faut lever le voile sur les zones d'ombre qui entoure la confiance, la sexualité...Et qui créent beaucoup de souffrances chez les individus et dans les communautés. H.M.S plaide pour la création d'un programme de certification pour les couples avant le mariage. «L'État oblige chaque couple à suivre un cursus sanctionné par un examen et un certificat. Ce n'est qu'une fois certifié que le couple pourra être déclaré marié.» Fait-elle savoir arguant que chaque couple «doit être préparé au mariage», non sans annoncer la perspective de travailler un jour, à cette fin, avec les États.

À l'en croire, c'est le manque d'affection et autres frustrations et violences qui font exploser les taux de célibats et de divorces au Maghreb et au Moyen- Orient. «Je cible la communauté au grand Maghreb et au Moyen- Orient, via les réseaux sociaux, particulièrement facebook», indique-t-elle, tout en expliquant que son modèle de business diffère du schéma classique, à savoir créer la marque et servir à consommer pour la communauté ensuite.

«Mon modèle de business est basé sur la création d'une communauté que je sers moi- même à travers mes prestations et ma mission.»