La wilaya d'El Taref est la plus touchée par les incendies qui ont embrasé 19 autres régions du pays. 33 personnes sont décédées mercredi dernier. Nombreuses sont les personnes qui sont toujours hospitalisées. Parmi elles, des estivants qui ont afflué sur les plages de la wilaya, et le Parc national d'El-Kala, véritable joyau du Bassin méditerranéen, mais aussi des riverains qui ont fui leurs maisons devant la fulgurante progression des flammes qui ont duré plus de 18h. L'odeur de brûlé persiste sur la route, là où le paysage est devenu noir. Franchir les portes de cette wilaya côtière,c'est s'ouvrir les portes de l'enfer. Les scènes apocalyptiques après le passage des flammes commencent d'Oued Guergour, à l'entrée de la wilaya. Des kilomètres de forêts réduites en cendres s'offraient à nos yeux à notre arrivée avant- hier lors de notre déplacement sur place, au lendemain du passage des flammes.

Partout la dévastation

Des hélico-bombardiers à eau, opéraient toujours sur place pour maîtriser les nids de feux en cours peu de temps après 17h. Le bruit assourdissant des hélices de ces appareils, qui faisaient des allers-retours, sans cesse pour faire le plein au large des côtes de la wilaya, brise le silence laissé par les incendies dévastateurs. Des interventions qui étaient impossibles à cause de la vitesse des vents qui avaient atteint les 90 noeuds, affirment des responsables locaux. Les pertes sont très importantes.

Rien n'a été épargné par les flammes. Des restes de câbles de poteaux téléphoniques et électriques fondent, sont suspendus au-dessus de la chaussée, de la route. «Faites attention, aux débris de verre aussi», nous lance un quadragénaire natif de la région. Ce dernier a accompagné les membres d'une famille qui s'était rendue sur place, et qui tentaient désespérément de trouver un des leurs. «On n'a plus de nouvelles de mon frère depuis mercredi. Il s'était rendu à la plage d'El Kala. Là où nous sommes, c'est le passage qu'il emprunte d'habitude pour rejoindre la maison», raconte d'une voix étouffée un jeune homme toujours sous le choc. Notre interlocuteur accepte de nous montrer une partie de ce qu'il a déniché au bord du chemin en question: les restes d'un téléphone et une bague en argent qui pourrait appartenir à son frère. Le même interlocuteur affirme avoir fait le tour des établissements hospitaliers et des morgues pour identifier son frère. Peine perdue. Son voisin réplique «Dieu seul sait où il est. Mais nous allons le retrouver inchalah «. C'est un exemple des mots que les familles des personnes portées disparues s'échangeaient entre elles, pour s'accrocher à l'espoir de retrouver leurs proches. Notre interlocuteur n'est pas le seul à prendre son mal en patience. Le sort d'autres personnes était toujours dans les discussions. Nombreuses sont les familles des disparus qui continuaient d'affluer vers les hôpitaux d'El Taref et d'Annaba où étaient transportés les corps sans vie des victimes décédées et les personnes blessées.

Ils ont fait leur déplacement pour avoir des nouvelles de leurs proches, notamment après les appels lancés par la Gendarmerie nationale, pour reconnaître les corps de 15 victimes qui, au moment où nous mettions sous presse, étaient toujours non identifiés. Difficile de reconnaître les victimes à vu d'oeil, car la majorité était totalement calcinée. Mais la mission n'est pas impossible. Le commandement de la 5eme Région de la Gendarmerie nationale de Constantine qui chapeaute la région est du pays a mobilisé les différentes troupes dont la police scientifique de la Gendarmerie nationale.

Nous avons accompagné ces derniers vers El Kala, et precisement à la region de Brabtya. La mission: relever tout ce qui pourrait faire avancer les enquêtes en cours qui ont été aussitôt déclenchées par la Gendarmerie nationale. C'est l'une des missions de ce corps constitué après le passage des flammes. Ledit commandement a, faut-il le noter, mis en place une cellule de crise pour la sécurisation de la région. La police scientifique a procédé à des relevés d'empreintes et d'ADN sur les corps des victimes.

Les résultats seront comparés avec les descriptifs donnés par les proches des victimes pour permettre leur identification, comme expliqué hier par le colonel Meki Habib chef d'annexe de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale à Constantine.

Nous avons accompagné durant notre visite les différents corps de la Gendarmerie nationale jusqu'à la région d'El Kala. Direction El Brabtya, où 24 personnes ont péri après le passage dévastateur des flammes.

«Nous avons fui pour sauver notre peau»

L'incendie qui s'est déclenché vers 9h de la matinée de mercredi dernier gagne très rapidement les habitations des quatre villages de la région. «Nombreux sont les visiteurs qui se trouvaient dans la forêt, nous avons fui nos maisons pour sauver notre peau, les cris des victimes fusaient de presque partout «, raconte un riverain. Ce dernier a ouvert sa maison après l'apocalypse pour accueillir des personnes blessées.

Les visiteurs et habitants d'El kala ont vécu un vrai cauchemar. Des centaines de personnes, plus de 500 venues en famille pour la plupart au parc animalier de Brabtya. Cette structure de loisirs, la deuxième plus importante du pays après celle de Ben Aknoun grouillait de monde au moment où les incendies se sont abattus sur la région. Les visiteurs du parc en question se sont vite retrouvés encerclés. «Le feu venait de toutes parts. Les flammes nous entouraient de tous les côtés, heureusement il y a eu une intervention rapide de la part de la Gendarmerie nationale», témoigne, Sayghi Haroun Errachid, le propriétaire du Parc. «Malgré l'incendie qui assiégeait Brabtia de toutes parts, la vaillance et l'habileté des forces de la gendarmerie ont permis d'éviter des décès ou des pertes matérielles, contrairement à ce qu'a été relayé sur les réseaux sociaux», a ajouté le même responsable.

Les familles et les nombreux chérubins en leur compagnie étaient, selon le récit de ce dernier, évacuées vers les bassins d'eau, des piscines des enfants sise à l'intérieur du parc. C'était le seul moyen pour les protéger. Les gendarmes sont également intervenus en parallèle pour sauver les animaux du parc, terrifiés après le passage des flammes, dont 20 lions et un tigre.

Les enquêtes aussitôt engagées par les éléments de la Gendarmerie nationale sont toujours en cours. Et il ressort des premiers résultats que l'acte criminel est à l'origine des incendies qui ont ravagé de nombreuses régions du pays. Les enquêtes préliminaires ont prouvé que la simultanéité des départs d'incendies était due à des actes criminels. Le même responsable a fait état de l'arrestation de deux personnes suspectées d'avoir embrasé un champ, à la commune de Zrizer, à la wilaya d'El Taref.