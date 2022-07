Apres son adoption par la chambre basse du Parlement le 07 juin passé, la nouvelle loi sur l'investissement a été adoptée, hier, par les membres du Conseil de la nation.

À ce titre, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a tenu à faire savoir que «ce texte s'inscrivait dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale et constituait l'un des éléments devant être adaptés selon les exigences de la croissance économique nationale». Dernière étape avant son application sur le terrain, le nouveau texte viendra redonner un souffle nouveau à l'économie nationale, dans la mesure où il contribuera à la mise en place de nouveaux paradigmes de gestion. Cela étant, il est clair que les mesures de facilitation et d'incitation à l'investissement, associées aux assurances et aux garanties que propose le texte, demeurent des axes centraux de cette nouvelle loi. C'est dans cette optique que la nouvelle loi s'est penchée sur l'impératif de consacrer une exclusivité en matière d'application de mesures de facilitations, aux besoins de l'investissement. Cependant, il est indispensable d'éradiquer toutes les niches de bureaucratie et de corruption, afin de permettre à tous les opérateurs de bénéficier d'une équité et d'une égalité lors du traitement des dossiers.

À ce sujet, le représentant du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Abdelmadjid Benkartache, a mis l'accent sur «la nécessité d'intensifier les efforts pour simplifier les procédures administratives afin d'attirer les investissements, soulignant que les obstacles administratifs complexes sont la «pierre d'achoppement» du développement des investissements».

C'est précisément ce qu'a expliqué le ministre, mettant en avant l'importance d'apporter, à travers ce texte, une stabilité économique, qui permettra de parachever le travail de reformes et de redressement engagé. Il a considéré que «ce texte repose essentiellement sur la consécration du principe de la liberté d'investissement et d'initiative et la stabilité du cadre législatif de l'investissement et ce pour une durée minimum de dix ans, outre la simplification des procédures et la réduction du champ de compétence du pouvoir discrétionnaire de l'administration en matière de traitement des dossiers d'investissement, notamment ceux basés sur l'autofinancement et le renforcement des prérogatives du guichet unique dans le traitement des dossiers d'investissement dans des délais bien déterminés».

D'autre part, l'adoption de cette loi, annonce l' émergence d'une vision nouvelle, qui s'emploie à renforcer l'attractivité de l'Algérie en matière d'investissement «de développer les secteurs d'activités prioritaires et à haute valeur ajoutée, d'assurer un développement régional durable et équilibré, de valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales, de privilégier le transfert technologique et de promouvoir l'innovation et l'économie du savoir», explique le ministre. Dans cette optique,il va sans dire, que l'application de cette nouvelle loi devient urgente dans la mesure où elle permettra de relever les grands défis de l'heure. Elle contribuera à la réussite des rendez-vous économiques hautement importants, notamment en matière de déploiement sur les marchés étrangers. À ce titre huit textes d'application étaient prêts et seront promulgués dès l'adoption du projet de loi par le Parlement, et devront être promulgués incessamment, selon le ministre. Par ailleurs, Zeghdar est longuement revenu sur « la généralisation de l'utilisation des technologies nouvelles, la dynamisation de la création d'emplois pérennes, la promotion de la compétence des ressources humaines, et le renforcement et l'amélioration de la compétitivité et la capacité d'exportation de l'économie nationale».