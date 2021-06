La première journée du baccalauréat s'est déroulée dans d'excellentes circonstances, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tout était fin prêt bien avant le jour J afin de réunir toutes les conditions nécessaires et indispensables pour que les candidats puissent travailler le plus normalement du monde. Comme chaque année, les services de la sûreté se sont mobilisés dans le but d'assurer la sécurité dans les centres d'examens et aux alentours de ces derniers, ce qui fut fait avec succès. Les stationnements aux abords des centres d'examens n'étaient, de ce fait, pas autorisés pour ne pas créer des désagréments inutiles aux candidats. Au total, 18773 candidats se sont présentés, hier, dans les différents centres d'examens répartis sur les 21 daïras de la wilaya. 70 établissements scolaires ont fait office de centres d'examen, à cette occasion. On dénombre, par ailleurs, pas moins de 5452 candidats libres, en plus des 304 candidats scolarisés dans des lycées privés. Il faut préciser, en outre, que le nombre d'encadreurs concernés par le bac de cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou, s'élève à 6000. En plus des surveillants des centres d'examens, il y a aussi des psychologues, des conseillers de l'éducation, les employés des cantines et des centres ainsi que les chefs de centres. Il faut préciser que les candidats ont eu droit à de l'eau minérale gracieusement, cette année aussi, bien que cette fois, le climat a été des plus cléments, hier. La chaleur s'est éclipsée, alors que la semaine écoulée, la wilaya a vécu dans la canicule. Pour la deuxième fois consécutive, l'examen du bac de cette année, à Tizi Ouzou, à l'instar des autres wilayas du pays, s'est déroulé dans une ambiance de mise en place du protocole sanitaire inhérent à la pandémie de la Covid-19. À cet effet, les centres d'examens, ont été dotés, à l'avance, de produits d'entretien et d'hygiène, mis à la disposition permanente des candidats et des encadreurs. Dans le cadre de la prévention contre la fraude, les établissements ont été également dotés de détecteurs de métaux. Le contrôle des candidats était systématique. Concernant l'examen de 5e dont les résultats ont été rendus publics avant-hier, la wilaya de Tizi Ouzou s'est adjugée une nouvelle fois la première place à l'échelle nationale enregistrant le taux le plus élevé de réussite à l'examen de passage au CEM.