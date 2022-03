On est dans un bel après-midi de ce mois de mars, à la cité Malki, à Ben Aknoun (hauteurs d'Alger). La circulation automobile est complètement «bouchée» à cet endroit de grande affluence. Une dame traverse alors sereinement la route. En une fraction de seconde, elle se retrouve à terre après avoir été projetée sur plusieurs mètres. Elle pleure sans comprendre ce qui venait de se passer. Les passants courent à son aide. Ils lui expliquent le drame qu'elle venait de vivre: elle a été renversée par un motard qui se faufilait à pleine vitesse entre les voitures. Elle est transférée d'urgence à l'hôpital de Ben Aknoun. Elle y subit immédiatement une opération chirurgicale pour sauver ses deux jambes, coupées en deux par l'ampleur du choc.

Sa vie n'est, fort heureusement, pas en danger mais une longue convalescence l'attend afin d'espérer pouvoir encore marcher. Cela sans parler des incessantes douleurs qui l'empêchent de fermer l'oeil de la nuit. Cet «accident» n'est pas un cas isolé. Ils sont même de plus en plus fréquents. Le lendemain, c'est un quadragénaire qui subit le même sort à quelques kilomètres du premier accident.

Ce père de famille s'est fait «écraser» par une moto au niveau du Châteauneuf (El Biar, à Alger). Lui aussi a traversé tranquillement la route, sur le passage piétons, avant qu'un couple en moto ne le heurte de plein fouet. Il est également projeté sur plusieurs mètres. Cette-fois, ce sont les mains qui sont touchées. Il se retrouve avec les ligaments des deux bras complètement rompus. Il doit aussi subir une opération d'urgence pour sauver la motricité de ses mains. Le pire dans l'histoire est que «l'énergumène» à moto et sa «dulcinée», loin d'être «doux», se relèvent pour l'agresser. Ils le «fusillent» d'insultes avant de tenter de s'en prendre à lui, alors qu'il se tordait de douleur. Il n'a dû son salut qu'à la grâce des passants qui sont venus à son secours.

Les «harbin en deux-roues»...

Deux tristes anecdotes qui montrent le danger que représente le «phénomène» des deux roues. En effet, ces dernières années ce moyen de locomotion, rapide et économique, est vulgarisé en Algérie, notamment dans la capitale. Certains l'ont choisi pour en finir avec l'enfer des embouteillages, d'autres, faute de moyens pour se payer une voiture alors qu'une grande majorité en ont fait un outil de travail. Avec la vulgarisation du commerce en ligne et de la livraison à domicile, un nombre important de jeunes choisissent le «delivery» pour subvenir à leurs besoins. Une moto, un smartphone, ils peuvent sortir de l'abîme du chômage. De grands avantages mais encore plus d'inconvénients. S'il y en a qui respectent scrupuleusement le Code de la route et les règles de sécurité, ce n'est pas le cas de ceux qu'on appelle communément les «harbin en deux-roues». En effet, bon nombre de ces nouveaux motards font preuve d'une terrible inconscience. Qui de vous n'a pas failli être percuté par l'un d'eux, après vous avoir doublé sur la droite avec une manoeuvre des plus dangereuses? Dans les zones urbaines, c'est même pire. Ils foncent à toute vitesse sur les passants, doublent n'importe comment et vont même jusqu'à «emprunter» les trottoirs pour aller encore plus vite. Gare à ceux qui se trouvent sur leur chemin. Même quand ils sont fautifs, ils vous attaquent, en vous affublant de toutes sortes de noms d'oiseaux. Vulgaires dans le geste et dans le verbe, ils se proclament nouveaux maîtres des routes! Ce sont de véritables dangers publics. Ils mettent en péril leur vie et celle des autres, car, beaucoup ne portent même pas le casque, seul élément qui peut les sauver en cas d'accident. D'ailleurs, les familles algériennes sont de plus en plus endeuillées par la perte d'un enfant décédé à la suite d'un accident de moto.

Des solutions pour un problème de société

Comme au début du mois en cours où un mariage s'est transformé en drame affreux. Le cortège nuptial s'est transformé en cortège funèbre après un accident de la circulation au niveau du tunnel de Oued Ouchayeh (Bachdjarah). Deux jeunes «bikers» y ont malheureusement laissé leur vie. Pour dire que nous sommes là devant un véritable problème de société. Un débat doit être ouvert sur la question pour trouver rapidement des solutions, car les scooters et autres motos sont certes en train de régler des problèmes de circulation ou encore de chômage, mais cela ne doit pas se faire au détriment des vies. Il est impératif que les services de sécurité soient plus sévères avec les motards, notamment en ce qui concerne le port du casque, pourtant obligatoire. Or, en pleine autoroute, on peut les voir en tongs, sans casques ni même avec un autre élément de protection. Ils doivent également sanctionner sévèrement ceux qu'ils attrapent, qui exécutent des manoeuvres dangereuses, que ce soit en ville ou sur les routes à grande circulation, ne se contenant plus de «contrôler les papiers». Nos routes doivent aussi s'adapter à ce nouveau moyen de locomotion. À quand des routes cyclables ou dédiées aux motos? Pourtant, le projet a été évoqué depuis plusieurs années, mais presque aucune de nos villes ne dispose de ce type d'infrastructures, faciles à mettre en place, qui rendraient beaucoup de ser-

vices et sauveraient des milliers de vies. Jusqu'à quand cette situation donc? Si l'on continue sur ce rythme, on risque d'arriver au même niveau que le Burundi, où motos, vélos et tuk-tuks sont interdits, depuis une semaine, dans une grande partie de la capitale, après qu'ils sont devenus la cause numéro 1 des accidents de la route. Ce n'est peut-être pas comparable, mais le danger demeure tout aussi grand. On dit que rien n'arrive par accident, aujourd'hui la réalité roule sur... deux-roues.