L'idée de «Souk Errahma» semble se généraliser pour devenir une tradition indissociable de la vie du consommateur. Ce dernier est fortement impacté par cette inflation qui continue de malmener son pouvoir d'achat. En effet, confrontés à une inflation croissante et l'incessante dégradation de leur pouvoir d'achat, les consommateurs ne sont plus en mesure de joindre les deux bouts du mois. Un casse-tête qui s'érige en menace sur le quotidien des ménages.Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de mesures fortes au profit des ménages. Des actions qui interviennent pour lutter contre la spéculation durant le mois de Ramadhan, en période d'achat du mouton de l'Aïd El Adha et également pour la rentrée scolaire. La création des marchés dits de la«Rahma», dédiés à l'achat des fournitures scolaires, confirme le caractère social de l'État. Néanmoins, à Annaba on s'interroge sur la nature des participants tant les souks «Errahma», notamment celui du mois de Ramadhan, n'ont pas laissé une bonne impression au vu des prix exorbitants affichés et en deçà des attentes du consommateur. Pour rappel, la différence dans le prix (5 DA ou 10 DA) étai insignifiante entre ces « Souks» et les autres espaces de commerce. Une situation ayant profité, le plus souvent aux ménages aisés... Idem pour l'achat du mouton de l'Aïd. Sur un autre registre, certains observateurs ont estimé que l'appellation de Souk «Errahma» est une atteinte à la «dignité» des ménages. Selon S. Med K, enseignant en sociologie à la retraite de l'université de Guelma, ces actions du gouvernement sont une précieuse aide pour les familles modestes et à faibles revenus. Mais « on aurait mieux fait de trouver une autre qualification pour ces espaces dits ‘'Errahma'', pour mieux préserver la dignité des citoyens», a estimé notre interlocuteur. «C'est comme la gratuité de la santé», a-t-il expliqué. Pour le moment, l'urgence pour les ménages est d'assurer les fournitures scolaires à leurs enfants. Le Souk «Errahma» est le plus indiqué. Dans ce contexte, trois souks «Errahma» pour les fournitures scolaires ont été retenus pour la wilaya d'Annaba. Le premier a été installé au Palais de la culture et des arts, Mohamed Boudiaf. Supervisées par la direction du commerce d'Annaba, toutes les conditions ont été mises en place à la faveur des 47 participants, entre commerçants, producteurs, exportateurs et librairies. Le second et domicilié au «Viva Mall» où sept grands chapiteaux ont été installés pour la vente des affaires scolaires, en attendant de désigner le placement du troisième espace. Selon certaines informations, il devrait être installé à la nouvelle-ville de Draâ Errich afin d'éviter le déplacement et faciliter aux chefs de familles l'achat des fournitures scolaires. À noter que tous les articles scolaires confondus sont mis en vente ainsi que les manuels scolaires des trois paliers d'éducation. Egalement sont mis en vente, les tabliers, les cartables et les chaussures dédiés à la communauté des élèves attendus le 21 septembre prochain pour la rentrée scolaire 2022/2023.