énorme choc! Au lendemain de l'Aïd El Fitr, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger la (Seaal) offre un «beau cadeau» aux Algérois. Dans un communiqué sorti de nulle part, elle leur annonce que l'eau ne sera désormais, distribuée que de 12h à 20 h. Une mesure des plus drastiques qui devait entrer en vigueur, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui! Au-delà du fait que cette décision absurde a été prise sans préavis, ce sont les nouveaux horaires «choisis» qui ont provoqué un tollé au sein de la population. En quelques minutes, c'était un grand «bad buzz»! Sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, il a été partagé des millions de fois par des citoyens pris de panique.

Les magasins de citernes et autres, ont été pris d'assaut. Les téléphones ont chauffé! On s'appelait pour confirmer la (mauvaise) nouvelle tout en essayant de trouver une solution rapide, et accessoirement du «piston» chez un vendeur de bidons. Un affolement général qui a été suivi d'un torrent de commentaires sur les réseaux sociaux.

La page facebook de cette entreprise a été envahie par des milliers de commentaires. Les citoyens ont exprimé leur rage et leur colère vis-à-vis d'une annonce aussi irréfléchie. «Vous êtes incompétents, démissionnez, ma grand-mère gérerait mieux les choses que vous», sont parmi les commentaires les plus «gentils» que l'on a pu lire. Les insultes étaient également en vigueur. Cela même si certains ont fait part de leurs mécontentements avec un peu d'humour. «On va venir prendre nos douches chez vous, préparez le savon», écrit un jeune homme non sans terminer par quelques noms d'oiseaux. D'autres ont carrément menacé de gagner la rue afin, disent-ils, de dénoncer ce mépris envers des usagers. «On ne se laissera pas faire!», ont-ils soutenu.

Le Communtiy Manager de la Seaal, qui a passé une mauvaise matinée, n'a pas trouvé mieux que de bloquer les commentaires. Une «gestion» de crise qui a jeté de l'huile sur le feu, difficile à éteindre sans...eau!

Les internautes se sont rabattus sur les photos de la page facebook et les anciennes publications pour poursuivre leurs diatribes. Cela avant que, 2h plus tard et après que le communiqué ait fait le tour du monde et des médias du pays, la publication ne disparaisse comme par magie. Point de communiqué, ni sur les réseaux sociaux officiels de la société ni sur le site internet. Aucune explication n'a été donnée aux citoyens qui ont exprimé leur droit de savoir ce qui s'était passé. «Pourquoi avez-vous supprimé la publication de ce matin?», se sont-ils interrogés. «Au final, y aura-t-il ou non des coupures?», ont-ils ajouté. Une communication sans contre-communication qui n'a pas du tout été du goût des clients, déjà très déçus par les prestations de cette entreprise de service public. en fait, il semblerait que cette décision ait été prise unilatéralement par les responsables de la société et le ministre en charge du secteur, Mustapha Kamel Mihoubi, car la célérité avec laquelle le communiqué a été retiré, laisse penser que les hautes autorités du pays ont mal apprécié de pareils errements.

Le ministre a-t-il reçu des coups sur les doigts? C'est une forte probabilité, surtout qu'il n'a pas tardé à annoncer que «finalement» le programme d'alimentation en eau potable, en vigueur durant le mois de Ramadhan, va se poursuivre durant tout l'été. Certes, l'Algérie souffre du stress hydrique à cause de la sécheresse qui l'a frappée, depuis presque 3 ans, mais ce n'est pas avec de telles méthodes dictatoriales que l'on traite les abonnés. On ne peut leur imposer du jour au lendemain d'aussi lourdes restrictions. Il s'agit là d'un véritable manque de respect envers les citoyens. Une «bombe» qui aurait pu provoquer des émeutes de l'eau dans un pays à l'aube d'un rendez-vous très important pour son avenir. Heureusement qu'elle a vite été désamorcée...