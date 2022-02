Le trafic, en tous genres, prend des dimensions fulgurantes. Drogue, aliments et autres produits. Tout est sujet au trafic et... à la traque ayant abouti, le plus souvent, à des saisies. Ce phénomène est d'autant plus croissant que plusieurs localités de la partie Ouest et du Sud-Ouest du pays ont été le théâtre d'importantes saisies opérées par les différents services de sécurité, Gendarmerie nationale, Sûreté nationale et Douanes algériennes. À Bechar, les services de la police ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue. Ce groupe, composé de quatre individus, a été neutralisé par les éléments du service régional antidrogue de Bechar.

«Les mêmes services ont saisi 6,7 kg de kif traité», a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya, soulignant que «l'opération,(a été) réalisée avec la contribution des services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la 3e Région militaire». Elle est intervenue sur exploitation d'informations faisant état de l'existence d'un réseau criminel de trafic de drogue s'apprêtant à introduire une grande quantité de drogue à Béchar, a-t-on précisé. «Sous supervision du procureur de la République près le tribunal de Béchar, les investigations ont abouti, dans une première étape, à l'arrestation des deux suspects à bord d'un véhicule utilitaire dont la fouille a permis la découverte de 6,7 kg de kif traité, a expliqué notre source qui a ajouté que «la poursuite des investigations a permis l'identification et l'arrestation de deux autres membres du réseau et la saisie de deux véhicules utilitaires ainsi qu'un montant de 105000 DA. Les quatre suspects, âgés entre 31 et 54 ans, ont été présentés à la justice et placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour les chefs d'inculpation liés au trafic, détention illégale, commercialisation illégale, stockage, livraison, et transport de drogue, ainsi que la contrebande utilisant un moyen de transport, a conclu la même source. À Tissemsilt, les services de police de la ville de Khemisti ont opéré la saisie de 2,7 kg de kif traité et arrêté un individu. «L'opération est intervenue suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles un individu transportait et introduisait une quantité de stupéfiants dans la wilaya à bord d'une voiture», a - t-on expliqué ajoutant que «la brigade de recherche et d'intervention de la sûreté de wilaya a mis en place un plan qui s'est soldé par l'arrestation de cet individu à l'entrée sud de la ville de Khemisti en possession de 2,350 kg de kif traité». Poursuivant leur enquête, les policiers, en coordination avec le parquet, ont perquisitionné le domicile du mis en cause sis à Khemisti dans lequel ils ont saisi une quantité de 390 grammes de kif traité, selon la même source, qui a fait savoir que l'individu a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt, qui l'a placé sous mandat de dépôt. Dans la wilaya de Relizane, les éléments de la Gendarmerie nationale de Relizane viennent de saisir 650 quintaux de blé tendre, suite à l'interception de deux camions chargés de blé tendre lors d'un contrôle. «Les propriétaires de la marchandise ne disposaient pas de registre du commerce ni de facture conforme à la marchandise», a expliqué la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. Dans la wilaya steppique de Saïda, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi durant le mois de janvier dernier, 1.364 quintaux d'aliments de bétail destinés à la spéculation.