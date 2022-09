L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a annoncé qu'il «y a un accord préliminaire pour une visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à Moscou avant la fin de l'année en cours». La visite du président de la République à Moscou est imminente. L'Algérie et la Russie veulent approfondir le partenariat et la coopération pour aller vers plus d'échange dans le domaine civil.

Certes, la coopération technico-militaire prend une part importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, cela n'a fait que renforcer les liens stratégiques entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Ce niveau des relations est appelé à être consolidé et renforcé lors de la visite du président Tebboune à Moscou. L'un des dossiers qui sera traité par les deux Présidents, c'est bien l'accélération des démarches entre les deux pays pour donner un sens plus efficace à la commission conjointe de coopération économique. Les Russes misent sur un partenariat stratégique plus approfondi. D'ailleurs la dernière visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov à Alger, s'est soldée par l'exigence des deux parties d'aller vers une nouvelle approche de partenariat qui vise à signer «un nouveau document servant de base aux relations bilatérales».

À ce propos, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a souligné que «dans le souci de développer les relations au volet politique et pour renforcer la coopération commerciale, économique, militaire, artistique, culturelle et humanitaire, nous avons transmis au président Tebboune l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une visite à Moscou».

Il est clair que la visite prochaine du président Abdelmadjid Tebboune aura à asseoir les nouveaux jalons d'une relation entre la Russie et l'Algérie en approfondissant cette relation à travers un nouveau Pacte stratégique sur la base des évolutions qui viennent de s'opérer au niveau international et régional.

La visite de Tebboune à Moscou sera l'occasion d'aller au- delà de la déclaration de coopération stratégique, signée entre les deux pays en 2001. Même si cette déclaration de coopération stratégique est considérée comme matrice des relations bilatérales, la prochaine rencontre entre Tebboune et Poutine sera l'occasion pour asseoir une nouvelle dynamique de coopération qui doit consacrer l'action commune dans plusieurs domaines stratégiques, politiques, économiques et commerciaux. L'énergie, les mines, l'exploration et l'industrie pharmaceutique sont des domaines qui intéressent les partenaires russes en dehors du partenariat technico-militaire.

Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie s'élèvent à 3 milliards de dollars. Le dossier malien sera débattu par les deux Présidents en appelant à engager un dialogue politique à la lumière de l'Accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger.

L'Algérie et la Russie partagent la même vision quant au règlement de la crise malienne. Le «Bouclier du désert», c'est un signe probant du renforcement de la coopération stratégique entre l'Algérie et la Russie.

C'est la première fois qu'un exercice militaire tactique rassemblant des parachutistes russes et algériens se déroulera sur le sol algérien en novembre 2022 dans la 3e Région militaire, à Hammaguir, dans la wilaya de Bechar (sud-ouest). Cette manoeuvre conjointe est l'expression d'une nouvelle démarche de coopération stratégique entre l'Algérie et la Russie. Elle porte un message clair quant à l'implication de l'Algérie dans une vision géopolitique qui plaide pour un monde multilatéral. Cette nouvelle stratégie sera amplement discutée entre le président Tebboune et le président Poutine lors de la prochaine rencontre à Moscou pour accélérer l'adhésion de l'Algérie au groupe des Brics. La visite du président Tebboune à Moscou va constituer une étape décisive dans les relations entre l'Algérie et la Russie.

Le partenariat stratégique sera appelé a être approfondi et consolidé.