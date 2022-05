De plus en plus d'affaires liées au trafic de psychotropes sont traitées par les forces de sécurité. La Brigade mobile de la police judiciaire de Constantine vient de mettre fin aux activités d'un dealer, âgé de 40 ans. Il est poursuivi pour possession et commercialisation de psychotropes. Les éléments de la Bmpj de Daksi ont agi, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya, sur la base de renseignements faisant état du transport, par un individu, d'une importante quantité de psychotropes vers une wilaya limitrophe. L'annonce ne mentionne pas le nom de la wilaya. Le mis en cause a été appréhendé, lors d'un barrage dressé par les forces de la Bmpj, au moment où il s'apprêtait à quitter, à bord d'un véhicule, la wilaya de Constantine. La fouille a permis la découverte de 2 390 capsules de Brégabaline. Arrêté, il a été conduit au poste de police pour interrogatoire avant d'être présenté devant la justice. Il y a deux jours les forces de la Gendarmerie nationale ont traité une affaire de drogue où sont impliqués quatre personnes. Une affaire résolue par la section de sécurité et d'intervention. A noter que les psychotropes saisis, connus également sous le nom de Lyrica, appelés communément par les consommateurs et les dealers, «Saroukh».