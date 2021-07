L'Expression: Pouvez-vous nous présenter la situation réelle de ce qui se passe à Cuba à l'aune des provocations des USA sur fond d'une manipulation impérialiste en s'ingérant dans les affaires internes de votre pays?

Son Excellence Armando Vergara Bueno: De prime abord, je veux transmettre un message dans lequel je remercie les nombreux amis de Cuba qui ont soutenu le peuple cubain et son gouvernement. Je fais allusion ici et plus précisément à nos amis algériens et leur gouvernement, nos amis sahraouis et tous ceux qui expriment leur solidarité à la République de Cuba. Il faut rappeler que l'Algérie et Cuba sont des pays frères, ils ont lutté côte à côte contre l'impérialisme et ont résisté ensemble face à la domination coloniale et l'injustice et pour la souveraineté et l'indépendance des pays.

Nous remercions l'Algérie et les pays du monde libre de leurs positions salutaires et solidaires à l'égard du peuple cubain et de son gouvernement.

Cuba a besoin, actuellement, de ce genre de positions et de solidarité, surtout avec ce qu'elle subit aujourd'hui comme campagne et attaques féroces de la part de l'impérialisme américain et ses valets à l'adresse du peuple cubain et de la révolution cubaine.

Cette campagne est menée avec des moyens colossaux dans la perspective de déstabiliser la République socialiste de Cuba.

Encore une fois, j'exprime mes vives remerciements au peuple algérien et à son gouvernement pour ce soutien et cette solidarité à l'égard de Cuba.

Donc, le plan impérialiste et de reconquête qui a commencé dans les ex-pays de l'Est sous le nom de révolutions colorées et d'autres qui ont pris le nom de «printemps arabe», vient d'être mis en action à Cuba?

Tout à fait, la vérité c'est que la République de Cuba fait face à une opération politico-médiatique brutale et d'une immense envergure, préparée et financée depuis les Etats-Unis, qui s'est déployée sur les réseaux sociaux à travers l'envoi de messages automatisés via des centaines de milliers de tweets et d'un nombre similaire d'abonnés, et par l'utilisation intensive de robots, d'algorithmes et de comptes nouvellement créés à cette fin, le tout avec le soutien des médias internationaux et les multinationales de l'information.

Nous avons constaté que la méthode repose sur l'incitation à la violence, au crime, au désordre et aux actes de vandalisme et d'incivilité, tout en déformant totalement et de façon scandaleuse notre réalité aux yeux du monde dans le cadre de la guerre non conventionnelle (la guerre de quatrième génération), préparée et financée depuis les Etats-Unis contre notre pays pour parvenir à changer le système que notre peuple a librement et souverainement choisi, alors que la Constitution a été approuvée et entérinée le 10 avril 2019 par 86,85% des Cubains lors d'une référendum démocratique à forte participation populaire.

Le scénario des révolutions colorées et du «printemps arabe» a été mis en branle avec un cynisme absolu. Ils ont diffusé des images manipulées d'évènements survenus dans d'autres pays du monde afin de renforcer, comme l'indiquent leurs manuels, l'idée selon laquelle il y aurait une absence de gouvernance à Cuba, et que le chaos régnerait dans tout le pays et que s'y abattrait une répression qui n'existe pas.

Ce plan a été préparé minutieusement en tenant compte de la situation de la pandémie qui fait rage de par le monde. N'est-ce pas là un instrument de provocation pour semer les troubles et susciter le désordre et l'anarchie comme première étape de la dislocation de la République de Cuba?

Absolument, c'est une stratégie qui a été mise en oeuvre par des organismes impérialistes en recourant à la guerre non conventionnelle via les réseaux sociaux et la cyberpropagande et les fake news au milieu d'une pandémie qui affecte tant l'humanité et qui, comme le montrent les statistiques, fait l'objet à Cuba d'une attention appropriée et permanente. Le gouvernement des Etats-Unis, non content d'avoir renforcé le blocus criminel et génocidaire, ainsi que la traque financière, jusqu'à des limites perverses, et d'avoir appliqué 243 mesures inhumaines au cours des quatre dernières années pour tenter d'asphyxier notre peuple.

Peut-on dire que la pandémie de Covid-19 se voulait pour les Etats-Unis comme un moyen de mettre à genoux le peuple cubain et son gouvernement sur le plan économique et social?

L'impérialisme américain et ses alliés parlent d'une répression féroce qui s'abat sur le peuple cubain avide de la «liberté» et de la «démocratie». Ce ne sont là que des mensonges et un cynisme qui n'a pas d'égal. Notre pays subit un blocus des plus barbares et injustes, pourquoi ces forces impérialistes refusent de lever le blocus sur Cuba? Elles savent que le peuple cubain est en mesure de relever le défi et pourrait apporter sa contribution de paix et de développement pour Cuba et pour le monde.

Le peuple cubain est un peuple qui aspire à la paix et à vivre dans la sérénité et la fraternité avec d'autres pays. Mais l'impérialisme US tente maintenant de préparer le terrain pour une agression militaire, sous prétexte de la fameuse «intervention humanitaire», ce qui constitue une violation de nos lois, du droit international et de la Charte des Nations unies.

Comme on a pu le voir sur les images diffusées, des troubles se sont produits et divers groupes ont commis, dans certaines localités, des actes de vandalisme, ont provoqué des dégâts matériels, ont proféré des menaces de mort et ont réalisé des graves agressions, troublant, par des actions qui constituent des délit flagrants, la tranquillité et l'ordre publics qui caractérisent notre pays.

Donc, à la grande déception de l'administration américaine, il n'y a pas eu depuis le début de la pandémie de coronavirus une explosion sociale à Cuba... C'est ce qui a poussé les Etats-Unis à recourir à sa guerre non conventionnelle via des fake news et des mensonges sur les réseaux sociaux pour semer les troubles et l'anarchie?

Exact, il n'y a pas eu l'explosion sociale que le gouvernement étasunien a encouragé et auquel il aspire toujours.

Depuis 6 décennies de blocus, nous avons accumulé des problèmes, lesquels ont été aggravés par la pandémie et les dépenses énormes qu'elle entraîne, ainsi que par la crise économique qu'elle génère.

Il appartient au peuple cubain, uni, résolu et entreprenant de chercher des solutions et, comme il l'a toujours fait, d'enrichir et d'appliquer les stratégies économiques et sociales, d'avancer avec créativité et de rectifier ce qui est nécessaire, tout en affrontant avec intelligence et audace la guerre économique qui lui est imposée et qui constitue le principal obstacle au développement et au plein exercice des droits humains.

Notre peuple a des valeurs profondément enracinées d'unité, de paix, d'harmonie, de respect, de solidarité, d'amour et de patriotisme qui lui font défendre son indépendance et sa souveraineté avec courage et bravoure, quel que soit le prix à payer.

D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui nous appelons les députés du monde entier à élever leurs voix pour exiger la levée du blocus génocidaire, la fin de l'application du Titre III de la loi Helms-Burton, le retrait de Cuba de la liste fallacieuse et illégale des pays parrainant le terrorisme, la fin de l'ingérence et des tentatives de coup d'Etat en douce, la fin de cette énorme campagne de mensonges destinée à justifier leurs crimes, lesquels contribuent à la prolifération de l'épidémie et pour exiger que l'autodétermination et la souveraineté du peuple cubain soient respectées, et que les Etats-Unis écoutent la communauté internationale qui s'est exprimée à plusieurs reprises aux Nations unies, et qu'elles écoutent le peuple cubain et les millions de personnes dans le monde qui exigent la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à notre pays.