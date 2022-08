Jamais une crise n'a autant duré au sein d'une organisation à l'image de l'Ugta. Le conflit qui perdure depuis plusieurs années se complique de plus en plus et toutes les solutions proposées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas trouvé une issue. Pis encore, le siège au niveau de Constantine, de cette organisation syndicale a été fermé comme nous l'avons constaté et gardé par des inconnus, semble t-il, qui refusent l'accès aux membres constituants de l'Ugta. Le dernier mouvement de contestation, qui a ciblé le secrétaire général de l'Union de wilaya de l'Ugta à Constantine, Zoheir Bensaha, en l'occurrence, perdure. Le SG de wilaya a été chassé de son bureau «injustement» et ce, depuis le mois de mars.Cet ex-secrétaire de l'Union locale du Khroub, s'était pourtant engagé à respecter les statuts du syndicat et le droit des travailleurs tout en oeuvrant dans le sens de redonner à l'Ugta la place qu'elle occupait. Néanmoins, à une année de l'expiration de son mandat, il ne réussira pas à prendre le dessus ni rejoindre son bureau, puisq'il a perdu depuis, le soutien de la plupart des membres du conseil de l'Union de wilaya.

La Centrale syndicale représentée par son secrétaire général, Salim Labatcha, a décidé de désigner deux secrétaires nationaux, afin de mettre fin a cette crise et en finir avec les scandales qui se succèdent. La Centrale a opté pour, Kamal Fritah de la wilaya de Annaba et Hamza le secrétaire général de l'Union de la wilaya de Mila. Mais cette décision n'a fait qu'empirer la situation car l'ensemble des syndicalistes constantinois refusent de manière catégorique l'intervention des deux émissaires de Labatcha. Dans leur correspondance à la Centrale, les syndicalistes exigent «le renouvellement de l'instance dirigeante, l'Union de wilaya en premier avant de passer aux structures subalternes et ont demandé l'installation d'une commission de préparation du congrès de l'Union de wilaya pour regrouper tous les courants syndicaux existants y compris les partisans de l'actuel secrétaire général et ceux de son prédécesseur, autour d'une seule table de négociations». Pour ces syndicalistes «c'est la seule solution qui puisse mettre un terme à ce conflit interminable qui a affaibli la position du syndicat Ugta dans la wilaya». Dans une nouvelle correspondance dont une copie a été remise à notre rédaction, les membres de la commission exécutive wilayale issue du congrès organisé le 30 mars 2018, interpellent directement le secrétaire général de la Centrale pour intervenir vu le pourrissement de la situation chaotique par laquelle passe le mouvement syndical depuis, notamment la fermeture du siège, par des éléments imposés aux différentes commissions qui se sont donnés le droit contrairement aux articles 78, 155 et 158 de préparer les prochains congrès. Il est également souligné dans cette correspondance que le délégué Kamel Fritah, refuse de se rendre au niveau de la wilaya pour des raisons encore inconnues, alors que le terrain pour une coordination afin d'en finir avec le conflit lui a été préparé. Les membres de la commission exécutive, ne manqueront pas de rappeler à la Centrale un premier communiqué dans lequel ils réclament une rencontre pour débattre de la situation et aboutir a des solutions. Cependant, ils ont été surpris par la nomination d'autres membres, dont certains n'ont rien à voir avec le syndicat, d'autres au passé douteux, car des repris de justice, alors que d'autres avaient été exclus du syndicat! Dans cette correspondance on juge cet ace scandaleux, surtout que la vraie représentativité et son noyau ayant servi durant des décennies au sein de l'Ugta, ont tout simplement été exclus. Ce qui se passe au sein de ce mouvement syndical est tout bonnement honteux et la Centrale est appelée, plus que jamais, à intervenir dans les plus brefs délais avant l'irréparable.