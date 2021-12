L'Algérie «renforce» ses stocks de vaccins contre la Covid-19. Elle vient de réceptionner un lot de 3. 620.880 doses de ce précieux sérum, dans le cadre de la coalition internationale du vaccin contre la Covid-19 (Covax). Il s'agit des 11e et 12e livraisons de ce mécanisme international pour notre pays. Ce nouveau lot est composé du vaccin américain Johnson & Johnson. Un «antidote» à une seule dose, reconnue à l'international, qui devrait séduire beaucoup de citoyens. Pour rappel, c'est la représentation de l'Union européenne en Algérie qui supervise cette opération. L'UE à travers son projet «Team Europe», est l'un des plus gros financeurs du mécanisme Covax avec la participation de ses institutions financières et de ses ةtats membres.