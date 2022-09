Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, vient de lancer cinq grands chantiers. Des chantiers liés à la presse, à la santé, à l'industrie pharmaceutique, aux transports et à la récupération des biens détournés. Lors de la réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de Déclaration de politique générale du gouvernement, de nombre de projets de loi, ainsi que de deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de l'investisseur, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à accélérer le processus d'ouverture du secteur des transports, aussi bien maritime qu'aérien, au privé. C'est ainsi qu'il a ordonné au ministère de parachever le traitement définitif des dossiers déposés pour l'ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime, répondant aux standards internationaux. Dans ce sens, le président Tebboune a ordonné l'exploitation, dans les plus brefs délais, des avions privés confisqués par ordonnances judiciaires et appartenant à des opérateurs incriminés dans des affaires de corruption, pour exploitation à des fins d'utilité publique. Une reconversion devant être supervisée par des entreprises nationales spécialisées. Aussi, a-t-il insisté sur l'accélération de l'acquisition d'avions et de bateaux pour renforcer les lignes des compagnies aériennes et maritimes nationales de et vers l'étranger. En outre, il a exigé de doubler la cadence des travaux de réalisation des projets des lignes ferroviaires, notamment dans les zones incluses dans le nouveau plan. L'autre point à l'ordre du jour a trait à la presse écrite et électronique. À cet égard, le président Tebboune a ordonné le regroupement des sociétés nationales d'impression en une seule entité qui peut être nommée «Entreprise nationale d'impression». Aussi, a-t-il instruit le gouvernement de prendre en charge une large organisation de ce secteur dans ce projet de loi pour l'épargner de toutes les formes d'exploitation et l'obligation de déclarer les sources de financement. «Les mécanismes prévus par le projet de loi sur la presse écrite et la presse électronique reposent sur une logique de protection des journalistes et visent à développer le secteur de l'information» a affirmé, à ce sujet, le président Tebboune. Concernant justement la prévention et la lutte contre la corruption, le président Tebboune a annoncé la mise en place d'un office national chargé de récupérer les avoirs détournés par les personnes morales et physiques condamnées pour corruption. Une agence placée sous tutelle des deux ministères de la Justice et des Finances. Dans ce contexte, le chef de l'État a rappelé que la justice est la seule institution habilitée à se prononcer sur les affaires de corruption. Elle est également la seule source habilitée à mettre en place les mécanismes juridiques pour prémunir la société des effets néfastes de la corruption. Dans la foulée, le Conseil des ministres a abordé le nouveau mécanisme permettant la dynamisation des investissements, la plateforme numérique. Selon le chef de l'État, le premier objectif de cette plate-forme est de garantir une plus grande transparence. Pour le Président, cet outil doit aussi jouer un rôle dans le recensement du foncier industriel et permettre sa distribution aux investisseurs éligibles. La création du guichet unique de l'investissement est fixé à fin septembre courant, souligne le président Tebboune. Abordant le secteur de la santé, le chef de l'État a instruit l'Exécutif d'ouvrir tous les hôpitaux nouvellement construits à travers le pays. Il est en de même du lancement des projets programmés dans les wilayas d'Alger, de Constantine et d'Oran. Comme il a insisté sur la mise en oeuvre du partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne pour réaliser un hôpital moderne à Alger. Dans la même thématique, le président Tebboune a ordonné la reformulation d'une nouvelle stratégie pour le secteur des industries pharmaceutiques. Une stratégie devant booster la production locale pour répondre à la demande nationale avant de passer à l'exportation. Concernant le projet de loi portant fonctionnement des deux chambres du Parlement, le président Tebboune a mis l'accent sur l'importance de la relation fonctionnelle entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement, insistant sur l'audition des membres du gouvernement dans tous les domaines, à l'exception de la Défense nationale et des secrets d'État dans les relations extérieures, étant des domaines soumis au droit de réserve.