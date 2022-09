L'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, inhérente à l'organisation d'une Conférence unificatrice des rangs des factions palestiniennes, est en train de prendre une forme concrète, dans le cadre du processus de la réconciliation palestinienne. Les dirigeants du Mouvement Hamas et de Fatah seraient en voie de se rencontrer à Alger pour assister à la conférence et au dialogue auquel a appelé le président Tebboune. Des sources concordantes parlent de l'organisation de plusieurs rencontres entre les factions concernées par cette réconciliation inter-palestinienne, à savoir Hamas et Fatah. Ces rendez-vous sont prévus par les autorités algériennes qui étaient derrière les préparatifs visant la mise en branle de la réunification et de la réconciliation entre les factions palestiniennes.

Les mêmes sources affirment que «la diplomatie algérienne veut mettre terme aux divisions qui affectent l'OLP, depuis 16 années». Cette volonté de la diplomatie algérienne s'inscrit dans le même processus de réconciliation entamé par l'Égypte. C'est ce qui a amené les mêmes sources à dire que «le processus que mène l'Algérie va de pair avec la volonté égyptienne de régler le conflit qui caractérise les deux mouvements palestiniens, à savoir Hamas et Fatah. L'Algérie apporte sa touche avec l'objectif de voir la réconciliation palestinienne se concrétiser afin de poser les jalons d'un vrai départ à même de redonner de l'espoir au peuple palestinien dans la quête de son indépendance et de sa libération. Dans ce sens, il faut rappeler qu'«un hommage appuyé aux efforts de l'Algérie pour la réconciliation palestinienne» a été rendu par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a même appelé «la communauté internationale à soutenir tous les efforts déployés en vue de faire aboutir la réconciliation inter-palestinienne, relevant l'importance que représente la réconciliation pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable de cette question». Cette rencontre, imminente, à Alger, entre les factions palestiniennes, dans le cadre d'une conférence unificatrice, a été confirmé par le responsable de la communication du mouvement Fatah, Mounir Al-Djaghoub, qui a déclaré que «des membres du mouvement Fatah se rendront à Alger pour entamer les premières rencontres avec d'autres factions palestiniennes dans le cadre de la Conférence unificatrice des rangs». Il a affirmé que «le mouvement Fatah sera représenté par le vice-président, Mahmoud Al-Alloul et ses adjoints, Azzam Al-Ahmed et Rouhi Fettouh», a-t-il mentionné. Il faut rappeler que l'Algérie avait rencontré les factions palestiniennes d'une manière unilatérale. Cette fois-ci, la rencontre englobera l'ensemble des factions et le dialogue se fera entre les deux mouvements, à savoir Hamas et Fatah, avec la médiation algérienne. L'Algérie apporte sa contribution, avec comme objectif d'«unifier les rangs palestiniens, en accueillant le dialogue national palestinien afin de discuter de tout ce qui renforcerait l'unité du front intérieur palestinien et l'adhésion à toutes les résolutions pertinentes et à la légalité internationale, permettant aux frères palestiniens d'être pleinement préparés à s'engager dans toute future négociation, de manière unifiée».

L'Algérie veut jouer le rôle d'un médiateur de paix et de stabilité dans le Monde arabe et dans la région, en usant de la légalité internationale comme moyen idoine de résoudre les conflits inter-arabes et au niveau du continent africain. Le Sommet arabe, qui se tiendra les 1er et 2 novembre de cette année à Alger, sera une opportunité pour les Etats arabes et leurs peuples d'accélérer le processus de la réconciliation arabe et mettre un terme aux divisions inter-palestiniennes.

L'Algérie agit dans le sens de l'entente entre les Etats arabes pour dépasser leurs clivages et leurs malentendus. La Conférence unificatrice des factions palestiniennes est l'un des leviers qui va permettre au monde arabe de s'entendre, d'une manière consensuelle, sur l'urgence quant à la résolution immédiate et sans attendre de la question palestinienne.