L'Algérie et le Koweït ont signé, hier, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la justice pour l'échange d'expertises et d'expériences entre les deux pays.

Le programme exécutif a été signé par le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi et le ministre koweïtien de la Justice, le conseiller Jamal Hadhel Al-Jalawi. Dans son allocution à cette occasion, Tabi a estimé que cette signature «constitue l'un des mécanismes de mise en oeuvre du mémorandum d'entente signé entre les deux ministères en avril 2015, en prévision de l'échange d'expertises entre les deux ministères et la formation des membres des autorités judiciaires».

Le programme exécutif «met en avant les domaines importants de coopération, notamment la promotion de la coopération juridique et judiciaire dans les domaines pénal et civil et les modalités pratiques d'ancrage des principes constitutionnels et de protection des droits de l'homme», a soutenu le ministre.