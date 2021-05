Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre koweïtien des Affaires étrangères Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, qui lui a remis un message important du Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, émir du Koweït, indique un communiqué de la Présidence.

Outre Noureddine Bardad Daidj directeur de cabinet de la présidence de la République, ont assisté à cette audience: Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, pour la partie algérienne et l'ambassadeur Fahad Ahmad Al-Awadhi, ministre des Affaires étrangères adjoint aux affaires du Monde arabe l'ambassadeur du Koweït en Algérie Mohamed Echabou, et la délégation l'accompagnant, pour la partie koweïtienne, ajoute la même source. Les relations algéro-koweitiennes et les voies de leur développement ainsi que les dossiers internationaux d'actualité ont été au centre des discussions. À l'issue de cette audience, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a relevé la qualité des relations qui existent entre l'Algérie et le Koweït qu'il a qualifiées d'excellentes et d'historiques. « L'Algérie et le Koweït entretiennent des relations anciennes très constructives», a-t-il noté, exprimant sa satisfaction de «la qualité» de ces relations... Des relations appelées à s'intensifier et à se développer, à travers notamment les rencontres régulières effectuées de part et d'autre par les responsables des deux pays. «Je suis ici pour transmettre un message spécial de Son Excellence l'Emir du Koweït au président Abdelmadjid Tebboune, portant essentiellement sur le renforcement des relations excellentes et historiques qui existent entre les deux pays», a indiqué le chef de la diplomatie koweïtienne, qui a souligné la convergence de vues des deux parties, concernant les questions régionales. En outre, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah a fait état d'un accord pour un échange d'expériences en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus. «J'ai tenu à présenter, au nom de Son Excellence l'Emir du Koweït et de son peuple, les sincères condoléances au peuple algérien et aux familles des victimes des dernières intempéries», a indiqué le ministre koweïtien des Affaires étrangères. « L'année prochaine, nos deux pays célébreront le 60e anniversaire de notre solide relation bilatérale. Aussi, nous espérons qu'elle sera une étape majeure à même de booster davantage nos relations bilatérales. Une coopération devant englober d'autres domaines, d'autant que le Koweït aimerait profiter de l'expérience algérienne en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus» a-t-il déclaré. L'entretien a également porté sur la sécurité alimentaire, la sécurité électronique et le développement des technologies de l'information entre les deux pays frères. Sur le plan politique, le chef de la diplomatie koweïtienne a révélé la convergence de vues entre les deux pays concernant les questions régionales et internationales. «Nous soutenons toute initiative défendant le droit international, conformément à la Charte des Nations unies et surtout nous récusons toute ingérence dans les affaires intérieures comme nous soutenons la légalité internatioanle. Nous prônons la politique de bon voisinage» a indiqué l'hôte de l'Algérie avant d'émettre le souhait de «voir les prochaines visites entre les responsables des deux pays frères».