C'est en présence d'un grand nombre de représentants d'associations et d'organisations syndicales et professionnelles qu'ont été ouverts, hier dans la capitale, les travaux de la conférence de wilaya de la société civile. Cette rencontre, qui s'est tenue dans l'enceinte de l'université d'Alger 2 Abou El Kacem Saâdallah, à Bouzaréah, marque la fin d'une longue série de conférences organisées par l'Observatoire national de la société civile, dans le cadre des préparatifs des prochaines Assises nationales de la société civile prévues le mois d'octobre prochain, qui seront présidées par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune.

Des rencontres similaires ont été en effet lancées depuis deux mois, à travers les 58 wilayas du pays, pour aller à l'écoute des différents acteurs de la société civile, qui sont désormais «le partenaire directement impliqué dans la dynamique du développement». La rencontre organisée, hier, à Alger, a été un espace de proposition d'idées et partenaire directement impliqué dans la dynamique du développement. Les participants à cette conférence de wilaya ont été ensuite répartis sur quatre grands ateliers, autour des thèmes de «l'amélioration du fonctionnement de la société civile», «la démocratie participative et le rôle de la société civile dans le développement global», «la moralisation de l'action de la société civile» et «l'institutionnalisation de la société civile».

Les Assises nationales prévues en octobre prochain aborderont les différents obstacles auxquels fait face la société civile et seront dédiées à proposer les solutions adéquates aux recommandations communes qui ont été recueillies lors de l'ensemble des travaux des conférences de wilayas. Ce travail engagé par l'Observatoire axé sur la proximité, a débouché sur des recommandations, communes qui feront l'objet de débat et de concertation dans le but de leur application sur le terrain afin de promouvoir l'action participative. «Et ce à travers l'élaboration des textes d'application des lois qui sont en lien avec la société civile en l'occurrence, la loi sur les collectivités locales et la loi relative aux associations», a-t-on appris, hier, sur place par Ahmed Youcef, l'un des cadres de l'Observatoire national de la société civile.

Les acteurs de la société civile insistent aussi sur la définition de la nature de la relation les liant avec les autorités publiques tant au niveau national que régional, pour la concrétisation de la démocratie participative et de l'activation du rôle de la société civile dans le développement global. En d'autres termes, les débats ont porté sur la meilleure façon d'actionner la gouvernance participative qui a été consacrée dans la nouvelle Constitution. La protection des bénévoles et les mécanismes à mettre en place, pour l'instauration d'espace permanent qui donne à la société civile la possibilité de coordonner avec les responsables locaux, les directions et les départements ministériels, font également partie des grands axes communs des propositions soulevées durant lesdites rencontres de wilayas.