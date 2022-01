Le taux de vaccination contre la Covid-19 a été jugé très faible, à Constantine, a-t-on appris de source hospitalière et ce malgré le renforcement des mesures visant à lutter contre cette pandémie qui a pris en otages les populations du monde entier. Ces mesures comprennent la mobilisation des équipes médicales, à travers les administrations et les structures publiques. Ce constat a été établi par les services locaux du secteur, suite à l'organisation de sorties, sur le terrain, pour la vaccination des travailleurs des administrations, directions et infrastructures publiques, tous corps confondus. Pour ce faire, la DSP a mobilisé tous les moyens pour toucher les populations les plus reculées et les zones d'ombre. Au niveau de ces régions, soit un total de 178 zones d'ombre sur les 300 que compte Constantine, les équipes de la DSP auront comptabilisé 6 243 consultations en matière de médecine générale, pédiatrie, médecine interne, maladies infectieuses, dermatologie, chirurgie dentaire, gynécologie, psychologie et assistance sociale. Des vaccins pour enfants ont été administrés tandis que des médicaments ont été distribués. Néanmoins, seule une cinquantaine de personnes ont été vaccinée contre la Covid-19. Insignifiant par rapport aux attentes de la DSP, et cela en dépit de l'intensification des programmes de sensibilisation et de vulgarisation autour des risques de cette pandémie, parfois mortelle. Les actions de vaccination, engagées à travers les diverses structures, tous secteurs confondus, à l'instar de ceux de l'Education nationale, de la formation et de l'enseignement professionnels (centres et instituts), de l'enseignement supérieur (facultés et résidences universitaires), ainsi que celui de l'agriculture, demeurent «sans effet», ont révélé les mêmes sources. Pour sa part, Abdelhamid Bouchelouche, directeur de la santé, a déclaré à la presse que « lors de la dernière sortie, relative à la vaccination des employés de la direction de la programmation et du suivi du budget, seuls cinq employés, sur 43 personnes inscrites, étaient d'accord pour se faire vacciner». Depuis février 2021, date de lancement de la vaccination anti-Covid-19 à l'échelle locale, près de 350000 citoyens ont bénéficié du vaccin à travers les 12 communes de la wilaya, ce qui est faible pour une wilaya dont la population avoisine le million d'habitants. Pourtant nul n'ignore que le nouveau variant de la pandémie est en train de s'installer et que le nombre des personnes atteintes est en augmentation constante. La 4e vague arrive à grande vitesse et peut être plus meurtrière que les précédentes. Les médecins ne cessent d'inviter les citoyens à se rapprocher des structures compétentes pour se faire vacciner. Le nombre de gens contaminés est en augmentation et la sonnette d'alarme est tirée. C'est dire que la situation est particulièrement inquiétante.