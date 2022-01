Le président de l'APC de Constantine a enfin été élu. Il s'agit de Charaf Bensari, du RND, qui a été favori au deuxième tour. Le nouvel élu a reçu le soutien des indépendants, au détriment du candidat du MSP Abdelghani Messai, avec 24 voix sur 43 votants. Ce vote n'a pas été de tout repos, après une longue crise de blocage et un travail de coulisses qui a contraint le wali de Constantine, Messaoud Djari, lors de l'installation des membres de l'APC, à faire un appel à l'Hôtel de ville, pour élire rapidement le maire. Au premier tour, le vote a pratiquement duré presque toute la journée, au siège de la mairie, situé au boulevard Zighoud Youcef, cédant la place au scandale et à une atmosphère électrique. Un vote d'ailleurs critiqué. Plusieurs élus ont décidé de ne pas y en prendre part. Dans leur esprit, les contestataires espéraient forcer le destin en contractant de nouvelles alliances, pour imposer leur volonté et créer la surprise. Cependant, le temps ne jouait pas en leur faveur, notamment sous la pression et le retard qu'a connus l'élection du maire de Constantine. Un constat jamais fait dans l'histoire de la ville des Ponts. Et même durant ce premier tour, le vote connaîtra un retard considérable pour qu'enfin la situation soit redressée, après moult tergiversations dans le but de retarder le vote. Apparemment, la présence d'un intrus, invité, hier, lors de l'élection du nouveau maire, n'a pas été du goût de certains qui l'ont invité à quitter la salle. Qu'à cela ne tienne! Le vote a eu lieu, comme le stipule la loi. Ainsi, la liste des indépendants, ayant plus de 39% des sièges, a présenté son candidat, Chérif Bezaz, qui a déjà siégé à l'Assemblée populaire communale, lors du précédent mandat. Hélas, ce dernier a été rejeté par la majorité de l'assemblée. Précisément et lors du dépouillement, le candidat n'a obtenu que 20 voix sur 43, soit 23 voix contre. Un résultat qui a mené directement vers un deuxième tour. Une opportunité pour l'alliance MSP-RND. Ce deuxième tour a eu lieu dimanche, en fin d'après-midi. Le nouveau maire est quelqu'un d'apprécié par la population, qui attend beaucoup de ce professeur d'université, connu pour sa droiture et son engagement envers sa ville. Ce jeune, dynamique, comme l'ont qualifié ses soutiens, sera-t-il le brin d'espoir pour la ville des Ponts? Sera-t-il le Messie tant espéré pour les Constantinois? Seul l'avenir le dira.