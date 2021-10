Constantine a abrité, hier, un évènement important qui a eu lieu au Zénith et qui a été inauguré par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Walid. Il s’agit d’un salon dédié aux start-up dans l’objectif de les faire connaître et mieux les présenter aux entreprises, dira-t-il, qui sont dans un besoin de rehausser leur productivité ou une valeur ajoutée. Tout en expliquant certains points essentiels, soulignant que « l’Algérie a besoin aujourd’hui, de Data Centers aux standards internationaux et d’intensification des efforts, à l’effet de concrétiser une transformation numérique et d’édifier une économie solide, dans le but de rattraper le retard accusé dans le domaine de la propriété intellectuelle et du brevet », le ministre ne manquera pas de soutenir que « la problématique importante à laquelle font face les start-up algériennes, ce sont les changements ». À ce propos et pour être plus clair, il précise que « souvent, pour convaincre un industriel par une start-up, afin qu’il utilise sa solution, cette dernière est confrontée à des idées et des procédures classiques et l’on a tendance à ne pas voir l’intérêt de l’industrialisation ». Pourtant, ajoute-t-il, il « y a beaucoup d’entreprises algériennes qui peuvent gagner en productivité et en valeur ajoutée par les agences start-up ». D’ailleurs, « c’est pour cette raison qu’on organise ce genre de salon pour faire connaître le rôle des start-up », a ajouté le ministre délégué. L’hôte de Constantine ne manquera pas de donner un exemple en déclarant : « Une entreprise qui exprime un besoin en matière de productivité, par exemple, les start-up viennent pour répondre à ce besoin. Nous avons fait cela avec Sonatrach qui opte aujourd’hui, pour des compétences algériennes, alors que par le passé, ce sont des étrangers qui assuraient ces besoins, par des technologies étrangères.» L’investissement étranger, qui s’intéresse aux start-up algériennes est un bon profit pour le développement. D’ailleurs, y a un intérêt important, en ce sens qu’il constitue également une source de financement de ces start-up. Lors de ces déclarations, le ministre délégué abordera également le retard de paiement par carte, assurant que ce retard va être redressé, car, pour lui, l’édification de l’économie de la connaissance constitue une véritable rupture avec le passé et une étape cruciale, et importante pour l’Algérie, soulignant que l’objectif, à travers les efforts consentis dans ce cadre, est de créer « une économie concurrentielle qui repose essentiellement sur le capital humain immatériel lequel constitue le moteur de la croissance dans le monde ».