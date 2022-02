La baguette est enfin réapparue, hier, à Tizi Ouzou après une absence qui aura duré plus de deux semaines. Elle réapparaît mais avec un changement dans son prix. Hier, en effet, les citoyens l'ont payée 15 dinars au lieu des 10 dinars d'avant le débrayage. Sans beaucoup de questionnements, les citoyens ont acheté la baguette avec son nouveau prix. Dans les magasins, ces derniers ne se donnaient même pas la peine de commenter. Pour certains, tel était l'objectif de la grève, pour d'autres, les boulangers n'avaient pas d'autres choix que d'augmenter le prix. Toutefois, ces derniers assuraient que le prix de la baguette était toujours de dix dinars dans les boulangeries et le pain qui se vendait à 15 dinars était le pain amélioré. Joint par nos soins, Touri Farouk de l'UGCAA (Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens) n'a pas manqué d'appeler les boulangers qui seraient tentés d'outrepasser la loi à appliquer les anciens prix étant donné que la grève n'avait pas pour objectif d'augmenter les tarifications. Notre interlocuteur expliquait que les boulangers se sont entendus pour que la baguette de dix dinars restera toujours au même prix et le pain amélioré gardera aussi son prix de 15 dinars la baguette. Mais, précise-t-il, si la baguette de dix dinars n'est pas disponible dans les magasins, c'est la baguette du pain amélioré qui sera vendue à 10 dinars. Aussi, pour mettre un terme à cette «incompréhension» qui a régné durant le premier jour de la reprise, Touri Farouk a averti que les boulangers réfractaires devront assumer les conséquences. Notre interlocuteur n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de rester sur les mêmes prix exercés avant la grève. Une grève qui aura duré plus de 15 jours, alors qu'à son entame, les boulangers étaient partis pour un débrayage de seulement trois jours. Hier à Tizi Ouzou, c'était le cafouillage. Personne ne comprenait la mécanique des prix. Même les commerçants trouvaient beaucoup de mal à expliquer à leurs clients. Le pain vendu est celui exposé habituellement et qui n'a rien à voir avec le pain amélioré. Mais le prix est passé de 10 à 15 dinars. Aussi, les commerçants n'avaient en réalité aucun argument à avancer que de répondre que ce sont les boulangers qui leur ont imposé ce prix à la vente. De leur côté, les boulangers ne voulaient pas répondre à nos questions, sauf ceux qui ont opté pour le repos jusqu'à demain. Beaucoup de boulangers ont, en effet, choisi de rester en dehors de cette mécanique en attendant de voir mieux.

Le revers de la médaille, les citoyens ont redécouvert, durant cette grève, les vertus du pain traditionnel. Même vendu à des prix plus chers que la baguette, ce pain préparé par des femmes artisans commençait juste à s'imposer comme une alternative sérieuse. Ces dernières commençaient en effet à agrandir leur chiffre d'affaires à mesure que les jours passent.