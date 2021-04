«Suite au décès du moudjahid et avocat Ali Yahia Abdennour, paix à son âme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé à la famille et aux compagnons moudjahidine du défunt un message de condoléances et de compassion dans lequel il a salué son long et riche parcours dans les rangs du Mouvement national et durant la Glorieuse Guerre de Libération nationale ainsi que ses services à l'Algérie indépendante», indique la présidence de la République dans un communiqué. «Le président Tebboune a exprimé, à la famille du défunt, ses sincères condoléances et sa compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de combler le défunt de Sa Grâce et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et d'accorder aux siens patience et courage», conclut le communiqué.